Λάρισα: Γιορτές χωρίς μουσική δεν γίνονται!
Μουσική | 05 Δεκ 2019, 20:22
Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, διοργανώνει και φέτος, συναυλίες στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, ένα πρωτότυπο μουσικό δρώμενο στο Διαχρονικό Μουσείο, αλλά και τις καθιερωμένες πια Μουσικές στο δρόμο, γιατί γιορτές χωρίς μουσική δεν γίνονται!
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.12.2019
12:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΜΑ & ΡΟΥΣΒΕΛΤ
«Παραδοσιακά τραγούδια και κάλαντα» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑ
20.00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ «ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ» & «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ»
ΤΡΙΤΗ 10.12.2019
20:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«Όμορφη Ζωή» ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΟΔΩΡΗ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.12.2019
20:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΦΡΙΞΟΥ & ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΩΛ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.12.2019
10:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
«Χριστουγεννιάτικο fest» IEK AKMH
12:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΜΑ & ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ
«Παραδοσιακά τραγούδια και κάλαντα» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.12.2019
20:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΩΛ
20.00 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«Η Μουσική που κάνει τη Σιωπή και Κλαίει» ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΑΜΗ
ΤΡΙΤΗ 17.12.2019
20:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ MEZZOTONO
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.12.2019
19:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 19.12.2019
20:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΜΑ & ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΩΛ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.12.2019
19:30 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΦΡΙΞΟΥ & ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.12.2019
12:30 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΜΑ & Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΛΕΝΑ ΓΚΑΤΖΑ & ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.12.2019
20:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΟΛ & ΣΟΛ JUNIOR
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.12.2019
19:30 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE
ΤΡΙΤΗ 24.12.2019
12:00 ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE
19:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΦΡΙΞΟΥ & ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΛΕΝΑ ΓΚΑΤΖΑ & ΘΑΝΟΣ ΦΥΣΕΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.12.2019
19:30 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.12.2019
12:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΜΑ & Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.12.2019
12:30 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ & ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΛΕΝΑ ΓΚΑΤΖΑ & ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΚΤΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30.12.2019
12:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΜΑ & ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΛΕΝΑ ΓΚΑΤΖΑ & ΘΑΝΟΣ ΦΥΣΕΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 31.12.2019
12:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΡΜΟΥ
«Αναβίωση του παλιού εθίμου της παραμονής πρωτοχρονιάς» ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΛ, ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE
23:00 ΦΡΟΥΡΙΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ
«Πάει ο παλιός ο χρόνος» ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΠΛΕ