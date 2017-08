Γιάννης Αγγελάκας και Παύλος Παυλίδης : Δύο ξεχωριστές συναυλίες στην ίδια σκηνή, με απρόσμενες συμπράξεις και διασκευές. Δύο κορυφαία ονόματα της ελληνικής ροκ σκηνής, με πολλά χιλιόμετρα live σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους και ένα πολυπληθές πιστό κοινό που τους ακολουθεί παντού και διαρκώς, εμπλουτίζεται από «φανς» της νέας γενιάς.

Δύο εμβληματικές φιγούρες του εγχώριου ροκ γίγνεσθαι, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Παύλος Παυλίδης κάνουν αυτό το φθινόπωρο το όνειρο όλων μας πραγματικότητα. Βγαίνουν μαζί στον δρόμο και ανεβαίνουν στο ίδιο stage σε 4 πόλεις προσκαλώντας μας «από γιορτή σε γιορτή»!

Χρόνια το περιμέναμε και ήρθε η στιγμή να το ζήσουμε! Τους αγαπάμε και τους ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια και στις προσωπικές τους πορείες.

Τον Γιάννη Αγγελάκα, που όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο μουσικό μας χάρτη, δεν έπαψε ποτέ να είναι δημιουργικός, ανατρεπτικός και κυρίως ανήσυχος όπως ακριβώς και η μπάντα του, οι 100°C. Τα τελευταία χρόνια ταξιδεύει μαζί τους και παρέα πειραματίζονται, γελάνε, γράφουν, σβήνουν.

Στις συναυλίες τους θα παρουσιάσουν τα "Ήσυχα τραγούδια για ανέμελα λιβάδια", τον δίσκο που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και με τον οποίο ταξίδεψαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης. Δίπλα όμως στα νέα τους τραγούδια θα υπάρχουν φυσικά επιλογές από όλη την πορεία του Γιάννη Αγγελάκα, από τις Τρύπες έως σήμερα.

Οι πιο αγαπημένες μελωδίες και οι πολυτραγουδισμένοι στίχοι του Παύλου Παυλίδη, λόγια και τραγούδια που έχουν γράψει την ιστορία τους στην ελληνική μουσική και έχουν χαραχθεί βαθιά μέσα μας αποτελούν το μοτίβο πάνω στο οποίο κεντάει κάθε συναυλία του. Ο Παύλος στο κέντρο και η παρέα του ολόγυρα, οι B-Movies να στήνουν live υψηλής έντασης. Αυθεντικές rock 'n' roll συναυλίες, με τραγούδια τόσο από την αξέχαστη εποχή των Ξύλινων Σπαθιών όσο και από τα μεταγενέστερη πορεία του Παύλου, υπόσχονται και τώρα, στις τέσσερις συναντήσεις τους επί σκηνής με τον Γιάννη Αγγελάκα.

Η συνάντησή τους επί σκηνής είναι το γεγονός αυτού του φθινοπώρου. Όπως το λέει ο τίτλος της: Από γιορτή σε γιορτή. Υπόσχεση και πρόσκληση μαζί. Απρόσμενες διασκευές και απρόβλεπτες συμπράξεις. Κι όλοι μαζί μετά θα διηγούμαστε...ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί...

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

B-movies: Τόλης Δεληγιάννης στο μπάσο, Ορέστης Μπενέκας στα πλήκτρα, Δημήτρης Οικονόμου στα τύμπανα, Αλέκος Βουλγαράκης στην ηλεκτρική κιθάρα

Ηχοληψία:Παναγιώτης Ριζόπουλος

100°C: Λαμπρινή Γρηγοριάδου στην ακουστική κιθάρα, Αλέξης Αρχοντής στα τύμπανα, Γιάννης Σαββίδης στην ηλεκτρική κιθάρα, Γιώργος Αβραμίδης στην τρομπέτα, James Wylie στο σαξόφωνο.

Επιμέλεια ήχου:Γιώργος Ταχτσίδης.



Oι πόρτες ανοίγουν στις 20:00, έναρξη στις 21:00

Εισιτήρια:

10 ευρώ – Προπώληση (100 πρώτα εισιτήρια)

12 ευρώ – Γενική προπώληση

14 ευρώ - Ταμείο

Πληροφορίες: 2421 40 3454 (ώρες 10:00-14:00 & 17:00-21:00)

Σημεία προπώλησης:

πανελλαδικά από Viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876 και στα καταστήματα Seven Spot σε όλες τις πόλεις,

στην Λάρισα από

- Seven Spots α)Ηρώων Πολυτεχνείου 92 (σταθμός ΟΣΕ) τηλ 2410 555420 , β) 28ης Οκτωβρίου 60-62 & γ) Παπαναστασίου 61

-Μedia Markt , Pantheon Plaza, τηλ. 241 180 6800

-Κλου, Μ.Αλεξάνδρου 6 , τηλ. 2410 538597

-Snuff tobacco store, α) Φιλελλήνων 53Α, Φρούριο β) Κουμουνδούρου 1, Κέντρο

- Καλτσας βιβλιοχαρτοπωλείο, Παπαναστασίου 57, τηλ.2410532555

και στο Βόλο:

-Illusion RT (Τ.Οικονομάκη με Αγ. Νικολάου)

-Κεχαϊδης Music Store (28 Οκτωβριου 118Α με Δον Δαλεζίου)

Παραγωγή:

Novel Vox // Τηλ. 210 6452420 // www.novelvox.com.gr

Επιμέλεια:

Lab Art // www.labart.gr