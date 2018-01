Με συναυλίες του μοναδικού πιανιστικού σχήματος Piandaemonium (6 πιάνα-12 πιανίστες), ξεκινάει το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στις 20:30, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, το ταξίδι του στη μουσική, το Φεστιβάλ Μουσικότροπο.

Το Piandaemonium (6 πιάνα-12 πιανίστες) ιδρύθηκε το 1998 με πρωτοβουλία της Δόμνας Ευνουχίδου και αρχικά αποτελούνταν από την ίδια και έντεκα πρώην μαθητές της, επαναδραστηριοποιήθηκε δε, πριν από τέσσερα χρόνια με προτροπή του Χαράλαμπου Αγγελόπουλου. Στη σχεδόν 20ετή του δράση, έχει παρουσιάσει σε πρώτες εκτελέσεις έργα Ελλήνων συνθετών γραμμένα ειδικά για το σχήμα, διασκευές σπουδαίων συμφωνικών έργων, αλλά και αυθεντικά έργα σε ποικίλους πιανιστικούς συνδυασμούς, ενώ έχει εμφανιστεί με επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας και στο Mικρό Θέατρο της Επιδαύρου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Μια αγαπημένη παρέα μουσικών καταπολεμά τη μοναχικότητα του πιανίστα, δημιουργεί μια ορχήστρα πιάνων και επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει, μέσα σε ένα νέο πλαίσιο, τον παραδοσιακό πιανιστικό ήχο.

Στο Piandaemonium συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, Ευτυχία Βενιωτά, Εύη Γιαμοπούλου, Δόμνα Ευνουχίδου, Νίκος Ζαφρανάς, Χρήστος Λενούτσος, Ειρήνη Μαύρου, Μαρία Μυλαράκη, Στέφανος Νάσος, Χρήστος Νούλης, Αντώνης Σελεμίδης, Θοδωρής Τζοβανάκης, Μελίνα Τσινάβου, Κώστας Χάρδας

Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Καρβούνη.

Πρόγραμμα

-G.Gershwin: Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι για 12 πιανίστες - 6 πιάνα. Σε διαμόρφωση - μεταγραφή του Θ. Κοτεπάνου

-Α. Ανισέγκος: Styx για 12 πιανίστες - 6 πιάνα

-Ν. Αναδολής: Old Jazz memories (a little suite) για 12 πιανίστες - 6 πιάνα

-Μ. Θεοδωράκης: 4 τραγούδια

Ο Απρίλης, Άρνηση, Μαρίνα, Μυρτιά

Χορωδιακή επεξεργασία: Δ. Καρβούνης

Πιανιστική επεξεργασία: Κ. Χάρδας, Piandaemonium

Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία του Δ.Ω.Λ υπό τη διεύθυνση του Δ. Καρβούνη

-G. Bizet - Μ.Wilberg: Φαντασία σε θέματα της όπερας Carmen για 4 πιανίστες - 2 πιάνα

-Χ. Παπαγεωργίου: The Musical Suite για 12 πιανίστες - 6 πιάνα

Ζαμπέτας όπως Σοστακόβιτς, Ballade - Love Song. Χιώτη Μάμπο

Τιμή εισιτηρίου: Κανονικό: 15€ - Μειωμένο: 10€ (Άνεργοι, ΑΜΕΑ, Φοιτητικό)

Προπώληση εισιτηρίων με αριθμημένες θέσεις γίνεται στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 10:00-13:00 (2410536886 και 2410259936)

Αναλυτικές πληροφορίες στο www.mousikotropo.gr