Ένα καινούριο αέρα έχει φέρει το φεστιβάλ Μουσικότροπο στα μουσικά δρώμενα της πόλης μας, με ένα πλούτο δράσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία πολιτισμού με κορυφαίες συναυλίες, αλλά και εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Τα εργαστήρια δίνουν ιδέες και γνώσεις σε θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς και ενδιαφερόμενους της μουσικής και δίνουν λύσεις για πιο αποτελεσματική διδασκαλία.

Ο κύκλος των εκπαιδευτικών του δράσεων κλείνει με ένα διήμερο εργαστήριο ολιστικής προσέγγισης της μουσικής εκπαίδευσης - με προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία - στην ψυχολογία δασκάλου - μαθητή, καθώς και ζητήματα μεθοδολογίας διδασκαλίας.

Ο Νίκος Ζαφρανάς που πρόκειται να παρουσιάσει το εργαστήρι, αναφέρει ότι θα συζητήσουμε για τη βαθιά επίδραση της μουσικής εμπειρίας στη ζωή του αναπτυσσόμενου παιδιού, για τις κοινωνικές λειτουργίες της μουσικής, για το μουσικό παιχνίδι και τις συμπεριφορές των μικρών παιδιών, για κάποιες αρχές νευροψυχολογίας που επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό και για τον χρονισμό των αναπτυξιακών εμπειριών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τα περισσότερα εκπαιδευτικά οφέλη.

Απευθύνεται σε μουσικούς, εκπαιδευτικούς μουσικής, γονείς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για θέματα μουσικής εκπαίδευσης.

Επιμέλεια: Νίκος Ζαφρανάς, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ.

Σάββατο15 και Κυριακή 16 Φεβρουαρίου

Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, αίθουσα «Ήβη Βοζαλή»

Ώρα: 10:00 - 14:00

Κόστος συμμετοχής: Κανονικό 40€.

Μειωμένο 25€ (Καθηγητές - σπουδαστές του ΔΩΛ, φοιτητές)

Βιογραφικό Σημείωμα

Νικόλαος Ζαφρανάς

Έλαβε τους τίτλους σπουδών ΒΑ και ΜΑ στην Πιανιστική Εκτέλεση από το Πανεπιστήμιο Μουσικής του Graz, Αυστρία, διδακτορικό στη Μουσική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου και του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας στην Ψυχοθεραπεία Gestalt από το Gestalt Foundation Θεσσαλονίκης.

Είναι συγγραφέας άρθρων σε ποικίλα θέματα μουσικής εκπαίδευσης καθώς και των βιβλίων “Effects of music instruction on cognitive abilities of young children” (Lambert Academic Publishing, 2010), «Εγκέφαλος, Φυσιολογία και Μουσική» και Επικοινωνία στη Μουσική - Θεραπεία - Παιδεία: Προσέγγιση CO.M.P.A.S.S., (Κάλλιπος, 2015).

Ως καλλιτέχνης, έχει διακριθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εμφανίσεις του περιλαμβάνουν ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου και συνοδείες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τη Ν. Αφρική και τη Βόρεια Αμερική.

Ηχογραφήσεις του μεταδίδονται στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, υπάρχουν σε 2 CD, στο youtube κ. α.

Είναι ιδρυτικό μέλος του συνόλου “Piandaemonium” και του “Transcription Ensemble”.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη γνωστική ανάπτυξη και τη μουσική εκπαίδευση καθώς και την προσχολική μουσική εκπαίδευση.

Είναι Επίκουρος Καθηγητής Μουσικής Παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.