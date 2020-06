Διαδικτυακά θα γιορτάσει την Ημέρα της Μουσικής η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

Τα προηγούμενα χρόνια γιορτάζαμε τη μουσική στο ποτάμι.

Η Ημέρα της Μουσικής (21/6) ήταν, κι ευχόμαστε να συνεχίσει να είναι, αναπόσπαστο κομμάτι του Φεστιβάλ Πηνειού.

Φέτος, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα λόγω κορωνοϊού, θα τη γιορτάσουμε διαδικτυακά με βίντεο - συναυλίες Λαρισαίων καλλιτεχνών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού να στηρίξει έμπρακτα το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό που πλήττεται από την πανδημία.

Μένουμε ασφαλείς, ΠαραΜένουμε μουσικοί και απολαμβάνουμε τους Drive-in Lovers.

Οι Drive-in Lovers είναι ένα τριμελές συγκρότημα από τη Λάρισα. Διασκευάζει κλασικά Rock’n’Roll τραγούδια των 50’s και 60’s, με πάνω από 150 live gigs τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το setlist περιλαμβάνει oldies but goldies κομμάτια (Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Dean Martin, Frank Sinatra etc.) αλλά και κλασικά groovy bluesy rocks hits (Animals, Beatles, Swinging Blue Jeans etc.)

Drive-in Lovers

Βαγγέλης Κώτσιος - τραγούδι, κιθάρα

Κώστας Χαρταλάμης - κιθάρα

Γιάννης Σάκκας - τύμπανα

Κάμερα, επεξεργασία εικόνας: Παναγιώτης Μπαντικούδης

Κάμερα, φωτογραφίες: Γιάννης Μίχης

Ηχοληψία, επεξεργασία ήχου: Βασίλης Λιάκος