Η αντίστροφη μέτρηση για το φεστιβάλ Πηνειού έχει ξεκινήσει.

Πρόκειται για ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, που συμβαίνει σ’ ένα πολύ σημαντικό χώρο για τη Λάρισα, το ποτάμι της, και αφορά σε όλες τις ηλικίες.

Για τέσσερις ημέρες, από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου, μικροί και μεγάλοι, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πολλή και καλή μουσική και να πάρουν μέρος σε δεκάδες καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις και αθλητικές δραστηριότητες.

Oπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Πάνος Σάπκας "το φεστιβάλ, όπως γνωρίζετε, έχει χαρακτήρα διαδραστικό και μουσικό.

Η διάδραση προκύπτει από τις εκδηλώσεις που έχουν σχέση με το θέατρο, τη φωτογραφία, τη ζωγραφική, τον μοντελισμό κλπ, διάφορα αθλήματα (όπως πινγκ πονγκ, σκάκι, παγκράτιο, αναρρίχηση κά), στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας, εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με δομές του δήμου- Πινακοθήκη, Λαογραφικό Μουσείο, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα, Λέσχες Πολιτισμού κοκ, με πολιτιστικούς φορείς και αθλητικούς συλλόγους και με το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό.

Σήμερα, θα ανακοινώσουμε το μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Πηνειού. Τρεις μουσικές σκηνές θα στηθούν και φέτος στην κοίτη, όπου θα φιλοξενηθούν καλλιτέχνες και συγκροτήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια προσπάθεια να καλύψουμε όλες τις προτιμήσεις.

Όπως γνωρίζετε, στο φεστιβάλ έχουμε εντάξει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής, μια διοργάνωση ευρείας εμβέλειας που μας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίζουμε ακόμη μεγαλύτερα μουσικά ονόματα και ταυτόχρονα να αποτελούμε μέρος του μελωδικότερου θεσμού της Ευρώπης!

Εννοείται ότι και φέτος δεν θα λείψουν τα happenings και οι εκπλήξεις.

Θα έχουμε μαζί μας τους:



Fantastic Negrito (Αμερικανός τραγουδιστής-τραγουδοποιός blues, R&B, roots music. Το 2017 το άλμπουμ The Last Days of Oakland κέρδισε το βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Contemporary Blues Album και το 2019 το άλμπουμ Please Don't Be Dead κέρδισε το βραβείο Grammy στην ίδια κατηγορία) –



Κωστής Μαραβέγιας (τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης, ερμηνευτής, σκηνοθέτης, παρουσιαστής και συγγραφέας. Παίζει ακορντεόν, πιάνο, κιθάρα, αρμόνιο και τραγουδάει στα ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά και ιταλικά) –



VIC (Villagers of Ioannina City, ελληνικό συγκρότημα της πειραματικής ροκ σκηνής από τα Ιωάννινα, πρωτοπόροι στο είδος τους, συνδυάζουν stoner ήχο με την ηπειρωτική μουσική και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό) –



Παύλος Παυλίδης (τραγουδοποιός, κιθαρίστας, στιχουργός και ερμηνευτής, εμβληματική φυσιογνωμία της ελληνικής ροκ σκηνής)–-

Γιώτα Νέγκα (η Φωνή, γνήσια λαϊκή ερμηνεύτρια με μεγάλες επιτυχίες) -

και ο Έλληνας ράπερ 12ος Πίθηκος, αυθεντικός, στοχευμένος αλλά και ουσιαστικός σε αυτό που κάνει ο Ιάκωβος ή Άκης Τσινίδης, περισσότερο γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα, με 6 άλμπουμ και εκατομύρια views.

Ακόμη: Anna RF (μπάντα από το Ισραήλ, παρουσιάζει ένα μίγμα Δυτικής και Ανατολίτικης μουσικής, συνδέοντας αρχαία και μοντέρνα μουσικά όργανα, συνδυάζοντάς τα με ηλεκτρονικό ήχο) - Ζωή Τηγανούρια (συνθέτρια, σολίστ του ακορντεόν και performer) - Chickn - Blues Trackers - Sadomas - Ison - Future of Matter - Symmetric - A Tribute to Leonard Cohen (Nalyssa Green, Sugahspank, Lou is ερμηνεύουν τραγούδια του ποιητή και συνθέτη που αγάπησε όσο λίγοι τον ελληνικό ουρανό) - Mr. Highway Band, Μαριάνα Ζάχου, Nellcôtes, Βαλλιάκας και Ιδανικοί, Diffusion,

MR. SIBAL, Μουσικό Σχολείο Λάρισας."





TO ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TOY ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΗΝΕΙΟΥ



ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

19:00 Welcome – Σύνολο Κρουστών Μουσικού Σχολείου

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 21:00-00:00 Mr. Highway Band / Παύλος Παυλίδης & B-Movies

ΣΚΗΝΗ Β΄ 21:00-00:00 Sadomas / 12ος Πίθηκος

ΣΚΗΝΗ Γ΄ 21:00-23:00 A Tribute to Leonard Cohen



ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 21:00-00:00 Blues Trackers / Fantastic Negrito

ΣΚΗΝΗ Β΄ (Las Ramblas Stage) 21:00-00:00 Mr.Sibal / Symmetric / Future of Matter / Ison

ΣΚΗΝΗ Γ΄ 21:00-23:00 Ζωή Τηγανούρια



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 21:00-00:00 Βαλλιάκας και Ιδανικοί / Κωστής Μαραβέγιας

ΣΚΗΝΗ Β΄ 21:00-00:00 Diffusion / VIC (Villagers of Ioannina City)

ΣΚΗΝΗ Γ΄ 20:00-23:00 Σύνολο Ηλ. Κιθάρας Μουσικού Σχολείου / Μαριάννα Ζάχου



ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 21:00-00:00 H Big Band του Μουσικού Σχολείου συναντά το Μπουζούκι / Γιώτα Νέγκα

ΣΚΗΝΗ Β΄ 21:00-00:00 Nellcôtes / Chickn

ΣΚΗΝΗ Γ΄ 21:00-23:00 Anna RF