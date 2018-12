Αμέσως μετά την επιτυχημένη εμφάνισή τους στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το διάσημο φωνητικό σύνολο από τη Βρετανία The Queen’s Six, που τραγουδάει a capella ένα λαμπερό και ποικίλο ρεπερτόριο,έδωσε το βράδυ του Σαββάτου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας τη δεύτερη και τελευταία συναυλία του στη χώρα μας, ενθουσιάζοντας το φιλόμουσο κοινό της πόλης μας που κατέκλυσε το Ωδείο για να τους απολαύσει.

Το σύνολο The Queen’s Six ιδρύθηκε το 2008, έτος της 450ής επετείου από την άνοδο της βασίλισσας Ελισάβετ Α΄ στο θρόνο, από την οποία και πήρε το όνομά του.

Με έδρα το Κάστρο του Γουίνδσορ, τα μέλη των The Queen’s Six είναι ουσιαστικά η μισή Χορωδία του παρεκκλησιού St. George, η οποία συμμετέχει σε οκτώ θείες λειτουργίες την εβδομάδα, καθώς και σε ιδιωτικές και κρατικές εκδηλώσεις, συχνά ενώπιον της βρετανικής βασιλικής οικογένειας (μια τέτοια περίσταση ήταν φέτος ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ).

Το σπάνιο προνόμιο να ζουν εντός των τειχών του Κάστρου και να τραγουδούν κάθε μέρα μαζί, έχει χαρίσει στους The Queen’s Six μια ιδιαίτερη εγγύτητα και ένα ξεχωριστό δέσιμο κάνοντάς τους ακαταμάχητα φιλικούς και γοητευτικούς.

Κάθε μέλος του συνόλου έχει εμφανιστεί ξεχωριστά με πολλά φωνητικά σχήματα που χαίρουν μεγάλης υπόληψης στο συγκεκριμένο μουσικό είδος, όπως The Sixteen, The Tallis Scholars και Tenebrae.

Πλέον, οι Daniel Brittain (κόντρα τενόρος), Tim Carleston (κόντρα τενόρος), NickMadden (τενόρος), Dominic Bland (τενόρος), Andrew Thompson (βαθύτονος) και SimonWhiteley (μπάσος) ενώθηκαν για να προσφέρουν το μοναδικό στιλ ψυχαγωγίας τους σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.

Το ρεπερτόριό τους υπερβαίνει τα στενά όρια της εκκλησιαστικής χορωδιακής μουσικής και περιλαμβάνει από αυστηρούς παλαιούς ψαλμούς και διανθισμένες αναγεννησιακές πολυφωνίες μέχρι λάγνα μαδριγάλια, παραδοσιακά τραγούδια και εύθυμες τζαζ και ποπ συνθέσεις.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε και κάποια από τα πλέον γνωστά και αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α’ Μέρος

Raggle taggle gypsies’ (Παραδοσιακό Αγγλίας)

The water of Tyne (Παραδοσιακό Αγγλίας)

The Mermaid (Παραδοσιακό Αγγλίας)

The mood I’m in (Pete King & Paul Francis Webster)

Here, there and everywhere (Paul McCartney)

God only knows (The Beach Boys)

Hide and seek (Imogen Heap)

Smells like Teen Spirit (Nirvana)

Chanson d’amour (Wayne Shanklin)

La Mer (Charles Trenet)

Β’ Μέρος

Dance to your daddy (Παραδοσιακό Αγγλίας)

Amazing grace (Παραδοσιακό)

What shall we do with the drunken sailor? (Παραδοσιακό Αγγλίας)

Stand by me (Ben E. King & Mike Stroller)

Isn’t she lovely (Stevie Wonder)

Say a little prayer to survive when it’s raining men (Bacharach/Perren/Fekaris/Jabarra/Schaffer)

Thriller (Michael Jackson)

Last Christmas (Wham!)

Let it snow (Jule Styne)

Jingle Bells (James Lord Pierpoin

Τη συναυλία διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων.

