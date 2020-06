Την Τρίτη 7 Ιουλίου ανοίγει το θεατράκι «Αυλή του Μύλου» στον Μύλο του Παππά, με την πρεμιέρα της νέας παραγωγής του Δημοτικού ΚουκλοθίασουΤιριτόμπα «Η Κορωνοσκουφίτσα» εμπνευσμένη από την πανδημία του νέου κορωνοϊού, αλλά και την καραντίνα στην οποία μπήκαμε εξαιτίας της.

Από την Τρίτη 20 Ιουλίου, θα αρχίσουν να παρουσιάζονται συναυλίες και παραστάσεις Λαρισαίων καλλιτεχνών, παραγωγές της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της να στηρίξει έμπρακτα το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό.

Η γενική είσοδος στην «Κορωνοσκουφίτσα» είναι 3€, ενώ στα υπόλοιπα θεάματα ελεύθερη.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες ασφάλειας όπως ορίζονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο του υπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με αυτές, η πληρότητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 75% των θέσεων και δεν θα γίνεται διάλειμμα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Επιπλέον, το κοινό συστήνεται να φορά μη ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιεί αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα, ενώ κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις 1,5 μέτρου.

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας από κάθε θεατή κατά την είσοδο και μέχρι την τοποθέτησή του στη θέση του, καθώς και κατά την έξοδό του, είναι υποχρεωτική.

ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΡΙΤΗ 7 – ΤΕΤΑΡΤΗ 8 – ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ | 20:15

Παιδική παράσταση «Η Κορωνοσκουφίτσα» Δημ. Κουκλοθίασος ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ | Εισιτήριο 3€

ΤΡΙΤΗ 14 – ΤΕΤΑΡΤΗ 15 – ΠΕΜΠΤΗ 16 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ | 20:15

Παιδική παράσταση «Η Κορωνοσκουφίτσα» Δημ. Κουκλοθίασος ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ | Εισιτήριο 3€

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:15

Συναυλία Χρήστος Γκόρτσος and the Band | Είσοδος ελεύθερη

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:15

Συναυλία Πέτρου Παλάσκα | Είσοδος ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:15

Συναυλία Οι Νοικοκυραίοι | Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:15

Παράσταση χορού Τανούρα | Είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:15

Συναυλία D-Trio | Είσοδος ελεύθερη

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:15

Συναυλία «Οι φίλοι τα λένε λαϊκά» | Είσοδος ελεύθερη

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ | 20:15

Παιδική Παράσταση «Ο Φλας και Ο Μπακ» | είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:15

Συναυλία Katerina Katri | Είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:15

Θεατρική Performance «Απομόνωση-Isolation» | Είσοδος ελεύθερη

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:15

Συναυλία Παραδοσιακής Ορχήστρας Μέλισμα | Είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:15

Συναυλία Μουσικού Σχήματος «Μνήμη»| Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:15

Συναυλία «Πάμε Σινεμά! Cine-Recital» | Είσοδος ελεύθερη

ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:15

Παράσταση «Το Κοντραμπάσο» | Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:15

Παράσταση «Η Τελευταία Μάρθα» | Είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:15

Συναυλία We Are The Clouds | Είσοδος ελεύθερη

ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 21:15

Παράσταση Stand up Comedy | Είσοδος ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 21:15

Παράσταση «Ταξιδεύοντας στην Ανατολή» | Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 21:15

Παράσταση «Όρκοι Αγάπης» | Είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 21:15

Συναυλία Ja Love Maria | Είσοδος ελεύθερη