Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, ανοίγει τις πόρτες της σχολής Jazz, pop, rock και αυτοσχεδιασμού και υποδέχεται το νέο υπεύθυνο της σχολής κ. Σπύρο Παππά.

Την ερχόμενη Παρασκευή 6 Οκτωβρίου από τις 3μμ έως τις 8μμ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν ένα δωρεάν μάθημα γνωριμίας με τον κ. Παππά. Στις 8μμ ο ίδιος ο καθηγητής θα παίξει ένα πρόγραμμα με γνωστά κομμάτια καθώς και δικές του συνθέσεις στο αίθριο του ωδείου.

Ο Σπύρος Παππάς γεννήθηκε στη Λάρισα. Σε ηλικία 8 ετών ξεκίνησε μαθήματα κλασικού πιάνου έως και την ηλικία των 15 ετών. Το συνεχές ενδιαφέρον του για τη τζαζ, τον οδήγησε να κάνει μαθήματα τζαζ αυτοσχεδιασμού με μερικούς από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς της τζαζ σκηνής.

Το 2000-2001, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, όπου έκανε ιδιαίτερα μαθήματα αυτοσχεδιασμού με τον κιθαρίστα Wayne Krantz, και μαθήματα στη jazz bebop με το βιμπραφονίστα Χρήστο Ραφαηλίδη. Μετά από τη Νέα Υόρκη, ταξίδεψε στη Βοστώνη, όπου έκανε μερικά επιπλέον μαθήματα με τον Blues & Beyond κιθαρίστα Peter Parcek.

Το 2006, θέλοντας να διευρύνει και να επισημοποιήσει τις γνώσεις του, μετακόμισε στην Ολλανδία για να σπουδάσει στο Κονσερβατόριο της Ουτρέχτης. Από εκεί αποφοίτησε με Bachelor's Degree in Jazz & Pop Guitar Performance, και με Master's Degree In Jazz & Pop Composition. Δημιούργησε το συγκρότημα "Spyros Pappas Group" και "Spyros Pappas Trio" και ασχολήθηκε με jam sessions, συνθέσεις, τζαζ-ροκ διασκευές Jazz-Rock Fusion, Jazz, Pop acoustic, Ethnic Fusion κ.α.

Από το 2014, διδάσκει κιθάρα στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας.

Το 2017, το συγκρότημα "Spyros Pappas Trio" κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο “Morphing”.