Μετά από μια ιδιατέρως επιτυχημένη περιοδεία στην Αμερική, οι δύο σπουδαίες προσωπικότητες της παραδοσιακής μας μουσικής, ο ζωντανός θρύλος Πετρολούκας Χαλκιάς και ο βιρτουόζος λαουτίστας Βασίλης Κώστας, επιστρέφουν στην Ελλάδα για να ταξιδέψουν την Ψυχή της Ηπείρου, το καινούριο τους album “The Soul of Epirus”, που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο, στον τόπο γέννησής του!

Σταθμός αυτού του ταξιδιού, το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου στις 20:30.

Συνοδοιπόροι τους, ο Θανάσης Βόλλας στο λαούτο και ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά. Φιλική συμμετοχή ο Πέτρος Χαλκιάς στο κλαρίνο (Ιωάννινα) και ο Κώστας Τζίμας στο τραγούδι (Θεσσαλονίκη).

H μουσική της Ηπείρου είναι ένας πολιτιστικός θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας για την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη μουσική παράδοση έχει χαρακτηριστεί ως "The World's Most Beguiling Folk Music" από τους New York Times.

Χρησιμοποιεί το τεράστιο και ποικίλο ρεπερτόριό της για να εκφράσει τα συναισθήματα της χαράς και της λύπης του λαού, να αποδώσει φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή ή που ζουν στην ξενιτιά, αλλά και ταυτόχρονα να γιορτάσει την ίδια τη ζωή και τη φύση.

Στο album “The Soul of Epirus”, το επίκεντρο είναι ένας καινούριος διάλογος μεταξύ του κλαρίνου και του λαούτου, μέσα από τον οποίο μεταφράζεται αυτή η μουσική βασισμένη στη συνομιλία των δύο μουσικών οργάνων.

Μια δημιουργική προσέγγιση πάνω στα ορχηστρικά κομμάτια και στον τρόπο παιξίματος που καθιέρωσε ο Ηπειρώτης κλαρινίστας Κίτσος Χαρισιάδης τη δεκαετία 1920-30, ο οποίος δημιούργησε μία μοναδική και παράλληλα πολύπλοκη μουσική γλώσσα πάνω στο ρεπερτόριο της Ηπείρου, την οποία ο Πετρολούκας Χαλκιάς διατήρησε και εξέλιξε περαιτέρω όλα τα χρόνια της ζωής του.

Αυτή η φιλοσοφία παιξίματος, ύστερα από μελέτη χρόνων, προσαρμόστηκε από το κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά στο λαούτο από τον Βασίλη Κώστα και μεταφέρθηκε στο δίσκο «The Soul of Epirus», ο οποίος παρουσιάζεται τώρα και στην Ελλάδα, μετά από μια δυναμική πορεία στην Αμερική!

Έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από παγκοσμίως έγκυρα μουσικά περιοδικά, όπως το New York Jazz City Record και το Rootsworld, το οποίο τον έχει ανακηρύξει και «Δίσκο του μήνα» για τον Νοέμβριο 2019.

Τον ίδιο μήνα ξεχώρισε ως ένα από τα τρία αγαπημένα albums του Mundofonias / Transglobal World Music Chart, ενώ μέχρι στιγμής έχει παρουσιαστεί σε περισσότερους από 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς στις Η.Π.Α. Πριν λίγες μέρες έλαβε και την πρώτη θέση στο ετήσιο top ten list του BWMC (Balkan World Music Chart) για το 2019.

Προπώληση εισιτηρίων καθημερινά από 10:00 - 14:00 στο ΔΩΛ.