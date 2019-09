Tα εγκαίνια του περιπτέρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έγιναν σήμερα το πρωί, από την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως.

Η Υπουργός ενημερώθηκε για όλες τις καινοτομίες και δράσεις του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δράσεις των καθηγητών και των φοιτητών.

Συγκεκριμένα, στο Περίπτερο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι επισκέπτες θα γνωρίσουν:

– Foodoxys, Spin-off εταιρεία του Π.Θ. -Συσκευή μέτρησης αντιοξειδωτικών στα τρόφιμα και στο αίμα

– fuelGR: δωρεάν εφαρμογή για κινητό ή Η/Υ που παρέχει ενημέρωση για τα βενζινάδικα και τις τιμές των καυσίμων

– Το γνωστικό αντικείμενο των Θαλάσσιων Θηλαστικών

– THERMOpyLae: Το πρώτο Ελληνικό Ραδιοτηλεσκόπιο

– Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας συμμετέχουν με επιλεγμένους τίτλους –

– Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Π.Θ. παρουσιάζει την πλήρη σειρά εξαιρετικών παρθένων ελαιόλαδων «The Rector» και «yoUth», προϊόντων του αγροκτήματος Πάου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

– Προβολή του ερευνητικού έργου της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)

– Παρουσίαση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)με έργα φοιτητών

– Center of International Education Παν/μίου Θεσσαλίας: Στρατηγική διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Παρουσίαση των δράσεων MOU/Summer school/ Confucius/ International Master Degrees

– Startup ΜΟ.Κ.Ε – Ομάδα Olivex: Τεχνολογίες Internet of Things στην αποθήκευση ζυμούμενων τροφίμων

– Startup ΜΟ.Κ.Ε – Ομάδα SummOn: Εφαρμογή διαχείρισης των προσωπικών κοινωνικών δικτύων

– Πλοηγός Life Green your move

– «Επαναχρήσεις Κτιρίων και Συνόλων»: πληροφοριακό υλικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

– Δράσεις από το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: To Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities και το Data-Stories Conference

– Βιολειτουργικά τρόφιμα

Γιάννης Γιαβάσης, Αν. Καθηγητής Γενικού Τμήματος Λάρισας

– Παρουσίαση του νέου μονοθέσιου φόρμουλα «ΑΜΦΙΟΝΑΣ»

Centaurus Racing Team: Ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

