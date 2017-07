Για όγδοη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε από 12 έως 14 Ιουνίου 2017 στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ, ο διαγωνισμός ελαιολάδου TerraOlivo-Mediterranean. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συνεχής αναζήτηση της αριστείας και των προσπαθειών σύνδεσης του ελαιολάδου με την υγεία και την ευημερία καθώς και της ενσωμάτωσης του στην καθημερινή διατροφή. Αξιοσημείωτοι στόχοι αυτών των βραβείων είναι η προώθηση της κατανάλωσης της μεσογειακής διατροφής, η δημοσιοποίηση των ωφελειών της και η ανταμοιβή των καλύτερων εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων από όλο τον κόσμο. Το «TerraOlivo», στο Ισραήλ είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς ελαιολάδου παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος στην Μεσόγειο.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Υφυπουργός κ. Βασίλης Κόκκαλης ως επίσημος προσκεκλημένος των διοργανωτών του διαγωνισμού ελαιολάδου TerraOlivo-Mediterranean, παρέδωσε στα αδέρφια Νίκο και Έλλη Τραγάκη της εταιρείας Hellenic Agricultural Enterprises Ltd, το πρώτο βραβείο «BEST OF GREECE OIL» για το ελαιόλαδο «ACAIA».

Ο Υφυπουργός εξέφρασε τα συγχαρητήρια του για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που επιβραβεύεται με τη διάκριση τους σε αυτόν τον κορυφαίο διαγωνισμό και δήλωσε: «Στο διαγωνισμό TerraOlivo που πραγματοποιήθηκε για όγδοη συνεχή χρονιά, η Ελλάδα απέσπασε φέτος 34 βραβεία. Τα δείγματα των ελαιολάδων ξεπέρασαν τα 600, προέρχονταν από 80 διαφορετικές ποικιλίες και με συμμετοχές από 22 χώρες. Αξιολογήθηκαν από διακεκριμένους κριτές από 7 χώρες. Το ελαιόλαδο «ACAIA» απέσπασε εκτός από το πρώτο βραβείο και άλλα δύο βραβεία του GRAN PRESTIGE GOLD και BEST PACKAGING DESIGN, ενώ το ελαιόλαδο «AEOLIAN OLIVE» της ίδιας εταιρίας απέσπασε το βραβείο PRESTIGE GOLD.

Τόνισε επίσης ότι: «Είναι πολύ σημαντικό να διακρίνονται διεθνώς τα Ελληνικά προϊόντα και να βραβεύονται για την εξαιρετική ποιότητα τους. Το ΥπΑΑΤ προς την κατεύθυνση αυτή συνεργάζεται με παραγωγούς και φορείς ώστε τα Ελληνικά προϊόντα να αποκτήσουν ταυτότητα, ποιότητα και ανταγωνιστικότητα.»