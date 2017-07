Στην Ευρώπη του 21ου αιώνα όπου η μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού, μεταξύ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι καθημερινή, η αναγνώριση και η συνοχή των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προσόντων, σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (ΕQAVET: European Quality Assurance in VocationalEducation and Training) σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την ποιότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), αυξάνοντας τη διαφάνεια, τη συνοχή και την αναγνωρισιμότητα της παρεχόμενης ΕΕΚ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Το EQAVET καθοδηγεί όλους τους εμπλεκόμενους στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε στο 6ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο«Καλές Εκπαιδευτικές πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα» το οποίο έλαβε χώρα από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου 2017,στο Μαράσλειο Διδασκαλείο,στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο φορέας μας,πραγματοποίησε με επιτυχία ένα Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλοEQAVET in PRACTICE: «Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET): Αποτελεσματική ερμηνεία και εφαρμογή στην Πράξη των κριτηρίων του EQAVET για την ενίσχυση της διά βίου μάθησης»

Κατά τη διάρκεια του βιωματικού εργαστηρίου παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθώς και οι καινοτόμες μέθοδοι Διασφάλισης της Ποιότητας στην εκπαίδευση, όπως αυτές εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου, με την καθοδήγηση των εισηγητών, χρησιμοποίησαν εκπαιδευτικά εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση της πρακτικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Το εργαστήριο έκλεισε με την παροχή ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr, www.dimitra.gr.