Στις 20 Ιουνίου ανοίγει τις πύλες του το Φεστιβάλ Πηνειού 2018 το οποίο περιλαμβάνει συναυλίες, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις, παράλληλες εκδηλώσεις. Oι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις δράσεις του μέχρι και τις 23 του μήνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

19:00 Welcome - Σύνολο Κρουστών Μουσικού Σχολείου Λάρισας



ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00 Akten Tirama / Ευανθία Ρεμπούτσικα – Έλλη Πασπαλά

ΣΚΗΝΗ Β΄

19:30-00:00 10 to Go / Hidden in the Basement / The Devil and the Almighty Blues

ΣΚΗΝΗ Γ΄

20:00-23:30 Απόστολος Φωτιάδης / Aggeliki Toubanaki & the Buzz Bastardz



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



έναρξη μετά τις 18:00

ΖΕΝΙΘ – Δράσεις

Leroy Merlin – Do It Yourself Lovers: Μαθαίνω να διακοσμώ το σπίτι μου!

ΙΕΚ Δήμητρα – Info Job / Μαγική Φωτογραφία / Υγεία και Πρόληψη

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας – Ένα αναμνηστικό από τον Πηνειό μιας άλλης εποχής

ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων – Ταξίδια αστρικά

Λέσχες Πολιτισμού – Action Painting

Δημιουργική Πόρτα – Ζωγραφίζω, μαγειρεύω και δημιουργώ

Εργαστήρι Καλικατζούρα – Παίζω και δημιουργώ

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center – Ταξίδια στο βυθό της θάλασσας

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας – Δράσεις για την διαφορετικότητα

Σαν Παραμύθι – Ο μικρός πρίγκιπας αυτοσχεδιάζει / Ο πινόκιο ζωγραφίζει / Ο λιχούδης μαγειρεύει

Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας – Κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Γίνε κι εσύ μοντελιστής

Εξάντας ΚοινΣΕπ – Διαδραστική εικαστική εγκατάσταση / 3D printer / Παιδαγωγικές εικαστικές κατασκευές

Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera Obscura installation



έναρξη μετά τις 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – ΡομποΤεχνήματα!

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα – Φτιάχνω το δικό μου κουκλοθέατρο

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας – Αθέατη Πόλη

Ομάδα Έκφραση – Κάτω στον Ποταμό Παίζω και Γελώ

Art Gate – Η Νεράιδα των Παραμυθιών

Play Education – Μικροί Κηπουροί



έναρξη μετά τις 20:00

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Σεμινάριο φωτογραφίες στους πρόσφυγες



ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη – Παίζω Πινγκ Πονγκ

Α.Σ. Πολυδάμας Παγκρατιαστής – Μαθαίνω για το Παγκράτιο

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

Α. Σκακιστική Λέσχη Λάρισας – Γνωριμία με το Αγωνιστικό Σκάκι



έναρξη μετά τις 19:00

Ακαδημία Ποδηλασίας Δήμου Λαρισαίων – Ποδηλατοβόλτα



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



έναρξη μετά τις 18:00

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

Οικολογική Ανακύκλωση Κεντρικής Ελλάδας – Ανακύκλωση Αυτοκινήτου

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Έκθεση «Το Φεστιβάλ Πηνειού μέσα στο χρόνο» / Προσωπικά Portfolio



έναρξη μετά τις 19:00

Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium on the Go



έναρξη μετά τις 20:00

Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος Λάρισας A-Polaris – Παρατήρηση Πλανήτη Δία, αστέρων, αστρικών σμηνών και Σελήνης







ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018



ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00 Σείριος Σαββαΐδης / Μπάμπης Παπαδόπουλος Acoustic Set

ΣΚΗΝΗ Β΄

19:30-00:00 Smith n’ Weston / Birthday Kicks / The Last Drive

ΣΚΗΝΗ Γ΄

21:30-23:30 Grikanta



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



έναρξη μετά τις 18:00

ΖΕΝΙΘ – Δράσεις

Leroy Merlin – Do It Yourself Lovers: Μαθαίνω να δημιουργώ πρωτότυπα φωτιστικά!

ΙΕΚ Δήμητρα – Info Job / Μαγική Φωτογραφία / Αλμυρο-γλυκο Παρασκευάσματα

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας – Ένα αναμνηστικό από τον Πηνειό μιας άλλης εποχής

ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων – Ταξίδια αστρικά

Λέσχες Πολιτισμού – Πολύχρωμα ψαράκια

Δημιουργική Πόρτα – Ζωγραφίζω, μαγειρεύω και δημιουργώ

Εργαστήρι Καλικατζούρα – «Το Δεκαράκι» της Ελπίδας Κορώνα | Εκτόξευση πυραύλου στο διάστημα | Μιμούμαι μεγάλους ζωγράφους

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center – Ταξίδια στο βυθό της θάλασσας

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας – Παιχνίδι με την ιστορία… / Ο πιο γρήγορος κερδίζει

Σαν Παραμύθι – Ο Πινόκιο ζωγραφίζει / Τα 3 γουρουνάκια στήσανε χορό

Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας – Κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Γίνε κι εσύ μοντελιστής

Εξάντας ΚοινΣΕπ – Διαδραστική εικαστική εγκατάσταση / 3D printer / Παιδαγωγικές εικαστικές κατασκευές

Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera Obscura installation

έναρξη μετά τις 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – ΡομποΤεχνήματα!

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα – Κουκλοπροβατάκια

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας – Αθέατη Πόλη

Ομάδα Έκφραση – Κάτω στον Ποταμό Παίζω και Γελώ

Art Gate – Η Νεράιδα των Παραμυθιών

Play Education – Μικροί Σκούφοι



έναρξη μετά τις 20:00

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Σεμινάριο φωτογραφίες στους πρόσφυγες



ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη – Παίζω Πινγκ Πονγκ

Α.Σ. Πολυδάμας Παγκρατιαστής – Μαθαίνω για το Παγκράτιο

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

Α. Σκακιστική Λέσχη Λάρισας – Γνωριμία με το Αγωνιστικό Σκάκι



έναρξη μετά τις 19:00

Έλενα Καραβιδέ – Aerial Yoga



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



έναρξη μετά τις 18:00

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

Οικολογική Ανακύκλωση Κεντρικής Ελλάδας – Ανακύκλωση Αυτοκινήτου

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Έκθεση «Το Φεστιβάλ Πηνειού μέσα στο χρόνο» / Προσωπικά Portfolio



έναρξη μετά τις 19:00

Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium on the Go



έναρξη μετά τις 20:00

Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος Λάρισας A-Polaris – Παρατήρηση Πλανήτη Δία, αστέρων, αστρικών σμηνών και Σελήνης



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018



ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00 Θραξ Πανκc / Γιάννης Αγγελάκας + 100°C

ΣΚΗΝΗ Β΄ (Las Ramblas Stage)

19:30-00:00 Mageo / Mr. Sibal / Street Outdoors: Jose Amba

ΣΚΗΝΗ Γ΄

20:00-23:30 Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής Μελωδία / Πλήρη Ντάξει



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 17:00

Νόον Έγνω & Εργαστήρι Ψηφιδωτού Ψηφίδων Γνώσις – Ψηφοθετώ Δίπλα στο Ποτάμι



έναρξη μετά τις 18:00

ΖΕΝΙΘ – Δράσεις

Leroy Merlin – Do It Yourself Lovers: Μαθαίνω να βάφω με τεχνοτροπίες!

ΙΕΚ Δήμητρα – Info Job / Μαγική Φωτογραφία / Beauty Summer

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας – Ένα αναμνηστικό από τον Πηνειό μιας άλλης εποχής

ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων – Ταξίδια αστρικά

Λέσχες Πολιτισμού – Πολύχρωμα ψαράκια

Δημιουργική Πόρτα – Ζωγραφίζω, μαγειρεύω και δημιουργώ

Εργαστήρι Καλικατζούρα – Οικολογικά παιχνίδια και κατασκευές | «Τι φοβάται η Τυτώ;» της Δέσποινας Γκουτζολίκα

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center – Ταξίδια στο βυθό της θάλασσας

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας – Παιχνίδια για τον Πηνειό / Ρομποτική

Σαν Παραμύθι – Ο Πινόκιο ζωγραφίζει / Επιτραπέζια παιχνίδια / Ο λιχούδης μαγειρεύει

Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας – Κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Γίνε κι εσύ μοντελιστής

Εξάντας ΚοινΣΕπ – Workshop «Αρχιτεκτονική και χώροι εκπαίδευσης. Η περίπτωση του Εξάντα»

Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera Obscura installation / Σεμινάριο Φωτογραφίας για παιδιά και εφήβους



έναρξη μετά τις 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Ο κόσμος του «γλυκού» νερού!

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα – Μπαλονόκουκλες

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας – Αθέατη Πόλη

Ομάδα Έκφραση – Κάτω στον Ποταμό Παίζω και Γελώ

Art Gate – Η Νεράιδα των Παραμυθιών

Play Education – Χρωματιστά πουλιά



ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη – Παίζω Πινγκ Πονγκ

Α.Σ. Πολυδάμας Παγκρατιαστής – Μαθαίνω για το Παγκράτιο

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

Α. Σκακιστική Λέσχη Λάρισας – Γνωριμία με το Αγωνιστικό Σκάκι



έναρξη μετά τις 19:00

Σταυρούλα Γκανάτσα – Aerial yoga & kids

Ποδηλατικός Α.Σ. Πηνειός – Ποδηλατοδεξιοτεχνία: μικρή πίστα ποδηλασίας

Τμήμα Αθλητισμού Δήμου Λαρισαίων – Παράκτια Χειροσφαίριση



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

Οικολογική Ανακύκλωση Κεντρικής Ελλάδας – Ανακύκλωση Αυτοκινήτου

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Έκθεση «Το Φεστιβάλ Πηνειού μέσα στο χρόνο» / Προσωπικά Portfolio



έναρξη μετά τις 19:00

Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium on the Go



έναρξη μετά τις 20:00

Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος Λάρισας A-Polaris – Παρατήρηση Πλανήτη Δία, αστέρων, αστρικών σμηνών και Σελήνης



ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018



ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00 Deadbeat Escapement / Ελεωνόρα Ζουγανέλη

ΣΚΗΝΗ Β΄

19:30-00:00 Renovatio / Βέβηλος + DJ Magnum and Guests

ΣΚΗΝΗ Γ΄

20:00-23:30 Bad Monkeys / Mode Plagal



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 17:00

Νόον Έγνω & Εργαστήρι Ψηφιδωτού Ψηφίδων Γνώσις – Ψηφοθετώ Δίπλα στο Ποτάμι



έναρξη μετά τις 18:00

ΖΕΝΙΘ – Δράσεις

Leroy Merlin – Do It Yourself Lovers: Μαθαίνω να διακοσμώ τον κήπο μου!

ΙΕΚ Δήμητρα – Info Job / Μαγική Φωτογραφία / Τρέχει τρέχει το νερό

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας – Ένα αναμνηστικό από τον Πηνειό μιας άλλης εποχής

Λέσχες Πολιτισμού – Action Painting

Δημιουργική Πόρτα – Ζωγραφίζω, μαγειρεύω και δημιουργώ

Εργαστήρι Καλικατζούρα – «Η Νίνα η Λεμονίτα» της Άννας Κορτέση

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center – Ταξίδια στο βυθό της θάλασσας

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας – Face painting / Μουσικά στεφάνια / Παιχνίδια

Σαν Παραμύθι – Πάρτι με ZUMBA, guest stars Mickey, Minnie, Donald & Daisy

Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας – Κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Γίνε κι εσύ μοντελιστής

Εξάντας ΚοινΣΕπ – Παιδαγωγικές εικαστικές κατασκευές

Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera Obscura installation / Σεμινάριο Φωτογραφίας για παιδιά και εφήβους



έναρξη μετά τις 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Ο κόσμος του «γλυκού» νερού!

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα – Μαριονέτες από τη φύση

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας – Αθέατη Πόλη

Ομάδα Έκφραση – Κάτω στον Ποταμό Παίζω και Γελώ

Παραμυθωνία – Ο Δημοσθένης με τις νεράιδες του



ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη – Παίζω Πινγκ Πονγκ

Α.Σ. Πολυδάμας Παγκρατιαστής – Μαθαίνω για το Παγκράτιο

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

Α. Σκακιστική Λέσχη Λάρισας – Γνωριμία με το Αγωνιστικό Σκάκι



έναρξη μετά τις 19:00

Έλενα Καραβιδέ – Aerial Hoop



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

Οικολογική Ανακύκλωση Κεντρικής Ελλάδας – Ανακύκλωση Αυτοκινήτου

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Έκθεση «Το Φεστιβάλ Πηνειού μέσα στο χρόνο» / Προσωπικά Portfolio



έναρξη μετά τις 19:00

Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium on the Go



έναρξη μετά τις 20:00

Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος Λάρισας A-Polaris – Παρατήρηση Συνόδου Σελήνης – Πλανήτη Δία



*20-23 Ιουνίου: Διαδικτυακό Περιοδικό fmag.gr – Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Μουσική»



**ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα



Χορηγοί Φεστιβάλ Πηνειού 2018: ZeniΘ, Cosmote, Exalco, Leroy Merlin, Las Ramblas, Εφημερίδα Ελευθερία, ΙΕΚ Δήμητρα, ΕΖΑ Fine Lager, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, Fuze Tea, Intercomm Foods SA, Σκαλωσιές ΔΙΑΣ, GK Karelas, Dude LRS Jean Dealers, Bekouti, Ακαμάτρα

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Περιφέρεια, Δημοτική Ραδιοφωνία Λάρισας 93,6