Το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας, που λειτουργεί στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, συμμετείχε στον πανευρωπαϊκό εορτασμό των ημερών Erasmus+, που διοργανώθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2019 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σε ζωντανή μετάδοση εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι του σχολείου φυλακής συνομίλησαν με τους διοργανωτές στην Αθήνα και τους εκατοντάδες συμμετέχοντες στην ευρωπαϊκή γιορτή της εκπαίδευσης και του πολιτισμού «Erasmus Days 2019-Eίσαι στην καρδιά της Ευρώπης!».

Οι εκπαιδευτές παρουσίασαν με διαφάνειες και λόγο το προφίλ του σχολείου και τις δράσεις του στο πλαίσιο του Erasmus+.

To σχολείο της φυλακής έχει υλοποιήσει ή συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε τρία προγράμματα Erasmus+ (2016-2019), ενώ είναι μέλος των ευρωπαϊκών δικτύων «European Parliament Ambassador School.- EPAS», «Open schools for Open Societies - OSOS», «Teachers for Europe - Setting an Agora for Democratic Culture» και «Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – SELFIE».

Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι μίλησαν βιωματικά για την εμπειρία που αποκόμισαν, με γνώμονα την ανάδειξη των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και την ενίσχυση της έννοιας του Ευρωπαίου Πολίτη.

Επίσης, τόνισαν το άνοιγμα του μυαλού, των οριζόντων και των προοπτικών απασχόλησης στην Ευρώπη της δημιουργίας και της συνεργασίας.