Η μία μετά την άλλη ανακοινώνονται οι εκπλήξεις για τον κόσμο που θα βρεθεί το τριήμερο 18 έως και 20 Μαΐου στη Σκεπαστή Νεάπολης της Λάρισας, ώστε να παρακολουθήσει το 12ο Motor Festival, τη μεγαλύτερη γιορτή του ελληνικού motor sport!

Στο φεστιβάλ, λοιπόν, θα εκπροσωπηθούν κάποιες εκ των μεγαλύτερων αντιπροσωπειών αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας με τους θεατές να έχουν τη δυνατότητα για Test Drive τόσο εντός της ασφάλτινης (On Road) όσο κι εντός της χωμάτινης (Off Road) αρένας, που μαζί με τους 300 εκθέτες συνθέτουν ένα μηχανοκίνητο πάρκο αδρεναλίνης 30.000 τ.μ.!

Η «Λαμπρούλης Α.Ε» μπαίνει δυναμικά με τα νέα μοντέλα της PEUGOT, που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε συνδυασμό με τη χρήση των έξυπνων τεχνολογιών. Απολαυστική και ξεκούραστη οδήγηση, κομψός σχεδιασμός, ποιότητα και φυσικά έντονες συγκινήσεις εντός της ασφάλτινης αρένας του Motor Festival, για όσους θελήσουν να τις ζήσουν.

Όσο για τα Jeep; Θα υπάρχει η δυνατότητα Test Drive και στην Off Road αρένα με τον κόσμο να αποκτά την ευκαιρία να ζήσει μια ξεχωριστή περιπέτεια σε μοναδικά και δύσκολα περάσματα από αμμόλοφους, λάκκους με νερά, κορμούς και βράχους από τη θέση του συνοδηγού ενός οχήματος 4Χ4 και να «δει» την αδρεναλίνη του να… απογειώνεται κατακόρυφα.

Ακόμη, για πρώτη φορά στο Motor Festival θα συμμετάσχει μια κεντρική αντιπροσωπεία φορτηγών και αυτή είναι η MAN. Τα νέα μοντέλα της θα βρίσκονται στον χώρο της έκθεσης για τους λάτρεις των τρακτόρων, η εικόνα των οποίων, πάντως, σε συνδυασμό με τις επιδείξεις της ελκτικής δύναμης, τη ροπής (κυρίως) και της ισχύος του κινητήρα τους, εντυπωσιάζουν μικρούς και μεγάλους!

Λαμπερή συμμετοχή είναι και αυτή της AUDI VW Γιαννακόπουλος. Μια από τις πιο παλιές και ιστορικές αντιπροσωπείες στη Λάρισα μπαίνει στο 12ο Motor Festival κάτι που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον διοργανωτή Μιχάλη Κοντιζά, όπως ο ίδιος δήλωσε. Από το 1952 ο Γ.Κ. Γιαννακόπουλος ΑΕΒΕ έχει την εμπορία και επίσημα την αντιπροσώπευση των καινούργιων αυτοκινήτων Volkswagen. στο νομό Λάρισας. Στην έκθεση του 12ου Motor Festival οι επισκέπτες θα δουν 10 ολοκαίνουργια μοντέλα και θα βρεθούν στην ευχάριστη θέση να τα ζήσουν από κοντά στην αρένα του Motor Festival!

Από τον χώρο της μοτοσυκλέτας έρχονται δύο ακόμη ισχυρά ονόματα. Ο Μαργαρίτης, μια σταθερή δύναμη στη Λάρισα, θα συμμετέχει με τα νέα μοντέλα της KYMCO και ο Παπαργύρης με τα νέα μοντέλα της YAMAHA.

O διοργανωτής Μιχάλης Κοντιζάς υπόσχεται ότι οι εκπλήξεις δεν τελείωσαν αναφορικά με τις επόμενες δυναμικές συμμετοχές σε ένα φεστιβάλ 300 εκθεσιακών θέσεων και σε ένα μηχανοκίνητο πάρκο αδρεναλίνης, όπου το θέαμα στην On& Off Road αρένα του (από τους επαγγελματίες οδηγούς του Motor Festival) θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Το ραντεβού έχει δοθεί 18 έως και 20 Μαΐου στη Σκεπαστή Νεάπολης Λάρισας για μία μοναδική εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του φεστιβάλ (www.motorfestival.gr)