Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο συνέδριο που διοργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με το «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια» στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2017 με τίτλο: «Αστικά ποτάμια: Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της φύσης με την πόλη», στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου της ΔΕΥΑΛ.

Στο συνέδριο απεύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Πινακάς ενώ την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου έκανε ο Προέδρος του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια και Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφερόμενος στους στόχους και τις δράσεις του Δικτύου. Οπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιάκωβο Γκανούλη, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα: «Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών ως βασικό εργαλείο μια ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης: Η περίπτωση της λεκάνης του Πηνειού στη Θεσσαλία»,

Στο συνέδριο συμμετείχε ο κ. Sebastian Goethals, Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος, Αντιπρόεδρος του International Society of City and Regional Planners ISOCARP με την εισήγηση: «Urban resilience and integrated ecosystems: A holistic and pragmatic approach of urban rivers».

Η πρώτη μέρα του συνεδρίου συνεχίστηκε με εισηγήσεις από τους: Αντιγόνη Ζαφειράκου Επικ. Καθ. ΑΠΘ Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Νέλλα Γκόλαντα Γλύπτρια Αστικού Τοπίου Μεγάλης Κλίμακας, Δρ. Ιωάννα ‐ Ηώ Καρύδη Αρχιτέκτων ΕΜΠ, Πολεοδόμος Τοπίου ΜΑ ΑΑ, τη Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Αρχιτεκτονικών θεμάτων του ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας αποτελούμενη από τους Βασιλική Γαλάνη, Νίκος Κουκούλας, Χρήστος Κουτάκος, Μαρία Μαρκάτου, Παναγιώτης Πάλλας, καθώς και από τον Δημήτρη Βαβύλη Βιολόγο – Ορνιθολόγο.



Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης αναφέρθηκε στις σημαντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι οι επεμβάσεις μας στα ποτάμια θα πρέπει να υπηρετούν μια φιλοσοφία που θα τα εντάσσει στις πόλεις ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών, το θεσμικό πλαίσιο των παρεμβάσεων. Επίσης επισήμανε τη σπουδαιότητα του ποταμιού Πηνειού για την πόλη της Λάρισας και το σχεδιασμό της δημοτικής αρχής το επόμενο διάστημα.

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε με εισηγήσεις από τους: Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής Καθηγήτρια Περιβαλλοντικού Δικαίου στο ΕΚΔΔΑ, Ευαγγελία Γιοβρή – Διαμαντή Aρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ Msc Γενική Διευθύντρια Δήμου Λαρισαίων, Αργύρη Παπακωνσταντίνου Δ/ντή Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ΔΕΥΑΛ, Θωμά Σαββίδη Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Σταύρο Γουλούλη Διδάκτωρ Ιστορίας Βυζαντινής Τέχνης, Νίκο Παπαθεοδώρου Ιατρό Ιστοριοδίφη, Πάνο Σάπκα Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων.

Τοποθετήσεις και παρεμβάσεις έγιναν από τη Δήμαρχο Λειβαδέων Γιώτα Πούλου, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας κ. Νίκο Παπαγεωργίου, καθώς και άλλων φορέων και πολιτών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκε έκθεση με εργασίες φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με την ενσωμάτωση ποταμών στον αστικό ιστό.

Το συνέδριο παρακολούθησαν Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακά στελέχη από πόλεις του Δικτύου, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και φοιτητές, πλήθος παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, επαγγελματίες και πολίτες.