Το Σάββατο 24 Ιουνίου είναι η τελευταία μέρα του Φεστιβάλ Πηνειού και θα ‘ναι μια ξεχωριστή μέρα.

Εκτός από τις δεκάδες καλλιτεχνικές κι εκπαιδευτικές δράσεις και αθλητικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, με κέφι και μεράκι, η μουσική πρωταγωνιστεί.

Στην Κεντρική Σκηνή στις 21:00 θα εμφανιστούν οι Round IV.

Τους Round IV αποτελούν ο γνωστός Λαρισαίος τραγουδοποιός Χρήστος Παπαχρήστος και η παρέα του, ο βιρτουόζος κιθαρίστας Σπύρος Παππάς, ο εκρηκτικός ντράμερ Σάκης Μωυσίδης και ο εξαίρετος μπασίστας Βασίλης Λιάκος που θα μας χαρίσουν μια συναυλία διαφορετική από τις άλλες.

Στην ίδια σκηνή στις 22:00 ο αγαπημένος τραγουδοποιός Λεωνίδας Μπαλάφας θα ρίξει την αυλαία του Φεστιβάλ. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας είναι ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη: γράφει μουσική και στίχους, τραγουδάει, χορεύει, λέει ανέκδοτα και γίνεται χαμός στα live του. Είναι ένας από τους νέους Έλληνες μουσικούς που ανανέωσαν αυτό που λέμε «έντεχνη σκηνή».

Στη Χορευτική Σκηνή στις 21:30 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών ν. Λάρισας, ένα διαφορετικό μουσικό πρόγραμμα θα μας χαρίσει η σπουδαία τραγουδίστρια Dilek Koç & η Κομπανία Θεσσαλονίκης.

Σημαντικός σταθμός στην καλλιτεχνική πορεία της Dilek Koc υπήρξε η συμμετοχή της στο soundtrack της ταινίας «Πολίτικη Κουζίνα». Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει παραδοσιακά και σύγχρονα τραγούδια της κοινής μουσικής παράδοσης Ελλάδας - Τουρκίας, καθώς επίσης και τραγούδια από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο με ethnic χαρακτήρα.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν… για να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή ακόμη καλύτερα!

Ραντεβού στο ποτάμι. Ραντεβού στο Φεστιβάλ Πηνειού 2018!

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00

Round IV / Λεωνίδας Μπαλάφας

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:30-23:30

Dilek Koç & Κομπανία Θεσσαλονίκης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:30 Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος - Μικρομαγειρέματα

18:00-21:30 ΙΕΚ Δήμητρα - Διάλεξε το επάγγελμά σου / Πηνειός Fashion Club / Μαγικό κουτί

18:00-21:30 Art Gate - Imagination playground

18:00-21:30 Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας - Ζωγραφίζουμε Καλημέρες

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Action painting

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Φτιάξε το δικό σου κόσμημα

18:00-21:30 Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας - Κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά

18:00-21:30 Λέσχη Στατικού Μοντελισμού - Πρότυπο Αρχαίου Έλληνα Οπλίτη / Παρουσίαση τέχνης μάχης Φάλαγγα

18:00-21:30 Εξάντας ΚοινΣΕπ - Διαδραστικά πειράματα φυσικής / Εικαστικές κατασκευές / 3D Printer

18:00-21:30 Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center - Μαθαίνω παίζοντας στης Λαρίσης το ποτάμι!

18:00-21:00 Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας Το Άθυρμα-παράρτημα Λάρισας - Παιχνίδια αλληλεπίδρασης & ενδυνάμωσης σχέσης για γονείς & παιδιά / Παιχνίδια ενηλίκων

18:30-22:00 Φωτογραφική ομάδα fplus - Camera Obscura Installation / Σεμινάριο φωτογραφίας για παιδιά & εφήβους

19:00-20:30 Λέσχες Πολιτισμού - Οι γέφυρες του Πηνειού: θεατρικό παιχνίδι

19:00-21:00 Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα - Τα τρία γουρουνάκια / Κατασκευή κούκλας

19:00-21:00 Σχολή Ζωγραφικής Σχέδιο Σαμαράς & Cask Gallery - Εργαστήρι κατασκευής-εγκατάστασης με πεταλούδες

19:30-20:30 Δημοσθένης Χαρούλης & Αντωνία Μπατσαλή - Αφήγηση παραμυθιών

19:30-21:00 Play Education - Δημιουργούμε το βυθό της θάλασσας

20:00-22:00 Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας - Σημείο, γραμμή, επίπεδο: στο ατελιέ του Βασίλι Καντίνσκι

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:00 Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη - Αγώνες επίδειξης από μέλη της Εθνικής ομάδας

18:00-21:00 Ν.Ο.Λ. - Παιχνίδια με το νερό

18:00-21:00 Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ - Γνωριμία με το Μπριτζ

18:00-21:00 Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας - Γνωριμία με το Ταεκβοντό

18:00-21:00 Α.Σ. Judo Bushi - Γνωριμία με το Τζούντο

19:00-21:00 J-Arts - Γνωριμία με το Kendo & τις ιαπωνικές πολεμικές τέχνες

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

18:00-23:30 Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium on the Go

18:00-23:30 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

18:00-23:30 Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Λάρισας – Δράσεις

19:30-20:30 Ομάδα Νόον Έγνω - Βόλτα στο ποτάμι: περιπατητική περιήγηση

Διαδικτυακό Περιοδικό fmag - Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα "Μουσική"