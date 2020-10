Από τη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου ανακοινώνεται ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για το τμήμα σύγχρονου χορού ενηλίκων (κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ώρα 15:15 έως 16:10).

Διδάσκει η Τίνα Νασίκα, την οποία η Ανώτερη Σχολή Χορού και η Δημοτική Σχολή Μπαλέτου καλωσορίζουν ως μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού τους.

Η Τίνα Νασίκα είναι ερμηνεύτρια και παιδαγωγός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στους τομείς του χορού και του θεάτρου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου έρευνας στο χορό από το Πανεπιστήμιο Paris 8, πτυχιούχος του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην Δραματολογία και Ανάλυση Παράστασης, κάτοχος Διπλώματος Καθηγήτριας Χορού, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με έδρα το Παρίσι, από το 2014 έως και σήμερα δίδασκε στην επαγγελματική σχολή χορού Choreia, στο επαγγελματικό τμήμα της σχολής Faun Arts: Circus and Movements και στο πρόγραμμα ERD για επαγγελματίες χορευτές του κέντρου Micadanses. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, δίνει μαθήματα και εργαστήρια στη Γαλλία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έρευνά της επικεντρώνεται στην ευρεία έννοια μεταμοντερνισμού και στην έκφρασή του μέσω νέων καλλιτεχνικών μορφών και παιδαγωγικών μεθόδων.

Έχει συμμετέχει ως εισηγήτρια στο Διεθνές Συνέδριο «Cut & Paste: Dance Advocacy in the Age of Austerity», που διοργανώθηκε από το SDHS / CORD (Ιούλιος 2015), και στο 9ο Συνέδριο στην Θεατρική Εκπαίδευση: «Theater and Human Rights» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Φεβρουάριος 2011).

Το 2008, τιμήθηκε με υποτροφία αριστείας για ένα ετήσιο πρόγραμμα ειδίκευσης στο σύγχρονο χορό στη επαγγελματική σχολή χορού EPSEdanse (Montpellier), από τον πρώτο χορευτή της ομάδας του Roland Petit, Rudy Bryans και το Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

Το 2001, έλαβε το πρώτο βραβείο στον εθνικό διαγωνισμό για τους νέους χορευτές της Eurovision και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο 9ο Grand Prix της Eurovision, που διοργάνωσε το BBC στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID - UNESCO και του Συνεδρίου Έρευνας Χορού (CORD).

Περιγραφή του μαθήματος σύγχρονου χορού

Το μάθημα στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των ορίων του σώματός.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια τεχνική δουλειά / γνωριμία με ένα ευρύ κινητικό λεξιλόγιο, αλλά και μέσα από το εργαλείο του κατευθυνόμενου αυτοσχεδιασμού.

Ξεκινά με μία προθέρμανση/προετοιμασία. Στη συνέχεια, εναλλάσσοντας διαφορετικές ποιότητες και δυναμικές της κίνησης, αρχίζουμε να διασχίζουμε τον χώρο.

Απλές κινητικές προτάσεις που ξεκινούν από το έδαφος, εξελίσσονται σταδιακά σε ένα παιχνίδι μεταξύ επιπέδων και κατευθύνσεων.

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε την ορμή, τη δύναμη της βαρύτητας και τα διαφορετικά σημεία αφετηρίας της κίνησης, σταδιακά οδηγούμαστε σε πιο περίπλοκες χορογραφικές φράσεις, οι οποίες ερευνούν τα όρια της κίνησης παίζοντας με δύναμη και λεπτότητα.

Το μάθημα :

- Ενισχύει τη σωματική συνείδηση και αντοχή του ερμηνευτή

- Χρησιμοποιεί την ορμή ελαχιστοποιώντας τη χρήση της μυϊκής έντασης

- Δίνει στον ερμηνευτή την ευκαιρία να εξερευνήσει το προσωπικό κινητικό του λεξιλόγιο

- Εξερευνά τη σχέση του σώματος με τον χώρο

- Παίζει με τη μουσικότητα της κίνησης

Πληροφορίες και εγγραφές καθημερινά στη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου, - Μύλος του Παππά, τηλέφωνο 2410 256464-.