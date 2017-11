Η σχέση φυσικού και αστικού περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής και των ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών. Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει ενεργά στο «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια». Σκοπός του Δικτύου είναι η ανάδειξη της σημασίας των ποταμών, όχι μόνο ως χώρων ανάπτυξης δράσεων αλλά και ως έκφραση του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα σε ένα πολυδιάστατο πλέγμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως είναι οι πόλεις.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Λαρισαίων θα διοργανώσει, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια, διήμερο συνέδριο στις 8 & 9 Δεκεμβρίου 2017 με τίτλο: «Αστικά ποτάμια: Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της φύσης με την πόλη (Urban rivers: re-defining the connection between nature and city)».

Μεταξύ των ομιλητών στο συνέδριο θα είναι ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιάκωβος Γκανούλης, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ και ο αντιπρόεδρος της ISOCARP (International Society of City and Regional Planners) κ. Sébastien Goethals, πολεοδόμος, σχεδιαστής και αρχιτέκτονας, ο οποίος ασχολείται με θέματα στρατηγικού και αστικού σχεδιασμού.

Επίσης, στο συνέδριο ομιλητές θα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί, ενώ θα παρουσιαστούν και καλές πρακτικές και εισηγήσεις από φορείς και μέλη του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Το συνέδριο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν υιοθετήσει όλες οι πόλεις – μέλη του δικτύου και έχει προσελκύσει συμμετοχές τόσο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και από ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς, επαγγελματίες και πολίτες.