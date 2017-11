Η σχέση φυσικού και αστικού περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής και των ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών.

Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει ενεργά στο «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια». Σκοπός του Δικτύου είναι η ανάδειξη της σημασίας των ποταμών, όχι μόνο ως χώρων ανάπτυξης δράσεων αλλά και ως έκφραση του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα σε ένα πολυδιάστατο πλέγμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως είναι οι πόλεις.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Λαρισαίων θα διοργανώσει, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια, διήμερο συνέδριο στις 8 & 9 Δεκεμβρίου 2017 με τίτλο: «Αστικά ποτάμια: Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της φύσης με την πόλη (Urban rivers: re-defining the connection between nature and city)». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου της ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου:

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

10:30 – 11:30 Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές

11:30 Χαιρετισμοί

Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων

Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Εκπρόσωποι φορέων

11:45 Έναρξη εργασιών

Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια»

1η συνεδρία

Συντονισμός: Γιάννης Σιούλας, Δημοσιογράφος, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Λαρισαίων

12:00 – 12:30 «Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών ως βασικό εργαλείο μια ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης: Η περίπτωση της λεκάνης του Πηνειού στη Θεσσαλία»

Ιάκωβος Γκανούλης, Ομ. Καθ. ΑΠΘ, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

12:30 – 13:00 «Urban resilience and integrated ecosystems: A holistic and pragmatic approach of urban rivers»

Sébastien Goethals, Architect Urban Planner - Urban Mobility Expert, Founder Citilinks, Vice-President of ISOCARP - Projects & Technical Assistance

13:00 – 13:30 «Βιώσιμη διαχείριση των αστικών ρεμάτων και των ομβρίων υδάτων» Αντιγόνη Ζαφειράκου, Επικ. Καθ. ΑΠΘ Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

13:30 – 13:45 Παρεμβάσεις – Συζήτηση

13:45 – 14:45 Γεύμα

2η συνεδρία

14:45 – 15:15 «Πόλη και Απορροή: Ανάσχεση ή Προσαρμοστική Διαχείριση;

Σύγχρονα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού σε πόλεις με ποτάμια»

Δρ. Ιωάννα ‐ Ηώ Καρύδη, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, Πολεοδόμος Τοπίου ΜΑ ΑΑ,

Διδάσκουσα ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

15:15 – 15:45 «Η ενσωμάτωση του ποταμού στον αστικό χώρο: Βασικές προκλήσεις για το σχεδιαστή – μηχανικό»

Για τη Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Αρχιτεκτονικών θεμάτων – ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, οι: Βασιλική Γαλάνη, Νίκος Κουκούλας, Χρήστος Κουτάκος, Μαρία Μαρκάτου, Παναγιώτης Πάλλας

15:45 – 16:15 «Τα αστικά ποτάμια ως "νησίδες" βιοποικιλότητας σε έναν "ωκεανό" τσιμέντου. Η περίπτωση των ποταμών των Τρικάλων.»

Δημήτρης Βαβύλης. Βιολόγος - Ορνιθολόγος

16:15 – 16:30 Παρεμβάσεις – Συζήτηση

Σύνοψη ημέρας

Γεώργιος Σούλτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017

09:00 – 09:30 Προσέλευση

09:30 – 09:45 Χαιρετισμοί

Ιάκωβος Γκανούλης, Ομ. Καθ. ΑΠΘ, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Εκπρόσωποι φορέων

1η συνεδρία

Συντονισμός: Γιάννης Σιούλας, Δημοσιογράφος Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Λαρισαίων

09:45 – 10:05 «Το σήμερα και το αύριο του Πηνειού»

Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων

10:05 – 10:25 «Η διαχείριση των ποταμών σύμφωνα με την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία»

Αγγελική Καλλία Αντωνίου, Δρ. Νομικής Καθηγήτρια Περιβαλλοντικού Δικαίου στο ΕΚΔΔΑ

10:25 – 10:45 «Η ένταξη του Πηνειού ποταμού στη ζωή της πόλης μέσα από το Δίκτυο Αστικών Υπαίθριων Χώρων»

Ευαγγελία Γιοβρή – Διαμαντή, Aρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, Msc Γενική Διευθύντρια Δήμου Λαρισαίων

10:45 – 11:05 «Αστικά ποτάμια & βασικές υδατικές υποδομές των πόλεων: Λάρισα & Δ.Ε.Υ.Α.Λ.»

Αργύρης Παπακωνσταντίνου, Δ/ντης Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ΔΕΥΑΛ

11:05 – 11:25 «Η επίδραση του ανθρώπου στο οικοσύστημα του ποταμού Πηνειού»

Θωμάς Σαββίδης, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής

11:25 – 12:00 Διάλειμμα - Καφές

2η συνεδρία

12:00 – 12:20 «Ο Πηνειός στην Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα: προσδιορίζοντας τη σχέση της Λάρισας με την περιβάλλουσα χώρα της»

Σταύρος Γουλούλης,

12:20 – 12:40 «Πηνειός. Η αέναη πηγή ζωής της Θεσσαλίας»

Νίκος Παπαθεοδώρου. Ιατρός, Ιστοριοδίφης

12:40 – 13:00 «Φεστιβάλ Πηνειού – Ή πώς μια γιορτή έβαλε το ποτάμι στη ζωή της πόλης»

Πάνος Σάπκας, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων

13:00 – 13:30 Παρεμβάσεις – Συζήτηση

Σύνοψη – Κλείσιμο Συνεδρίου

Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων

Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων με Ποτάμια»

Γεώργιος Σούλτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων

Στο χώρο του συνεδρίου θα υπάρχει έκθεση με εργασίες φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με την ενσωμάτωση ποταμών στον αστικό ιστό.

Το συνέδριο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν υιοθετήσει όλες οι πόλεις – μέλη του δικτύου και έχει προσελκύσει συμμετοχές τόσο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και από ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς, επαγγελματίες και πολίτες.