Αύριο Τετάρτη 15/3 και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί κεντρική συντονιστική συνάντηση σε επίπεδο Θεσσαλίας για τη διοργάνωση του Let's do it Greece 2017 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στη Λάρισα. Το Let's do it Greece είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, όπου Πανελλαδικά, φορείς, εθελοντές και απλοί πολίτες θα συνενωθούν πραγματοποιώντας εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης σε κάθε γωνιά της χώρας. Οι δηλώσεις συμμετοχής φορέων, ομάδων και εθελοντών έχουν ήδη ξεκινήσει στο www.letsdoitgreece.org.

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2012 από νέα παιδιά που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από το σχολείο. Νέους που ονειρεύονται να ενώσουν όλη την Ελλάδα για έναν κοινό σκοπό, αναδεικνύοντας το καλό πρόσωπο της πατρίδας μας. Το πρόσωπο των ανθρώπων που προσπαθούν και προσφέρουν καθημερινά στον τόπο τους, το πρόσωπο των εθελοντών που συνεργάζονται σε κοινή προσπάθεια, το πρόσωπο της χαράς, της συμμετοχής και της δημιουργικότητας.

Για την υλοποίηση της δράσης καλούνται εθελοντικοί φορείς, πολίτες, σύλλογοι και σωματεία, να έρθουν αύριο Τετάρτη 15/3 και ώρα 12.00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας