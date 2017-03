Κεντρική συντονιστική συνάντηση σε επίπεδο Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε για τη διοργάνωση του Let's do it Greece 2017 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Το Let's do it Greece είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, όπου Πανελλαδικά, φορείς, εθελοντές και απλοί πολίτες θα συνενωθούν πραγματοποιώντας εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης σε κάθε γωνιά της χώρας.

Καλοσωρίζοντας τους συμμετέχοντες ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Το περιβάλλον είναι το κοινό μας σπίτι. Ως αιρετή Περιφέρεια με αποφασιστικότητα δίνουμε καθημερινή μάχη με έμφαση στο στόχο για καθαρότερο και ποιοτικότερο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό εντάξαμε, υλοποιούμε, συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε περιβαλλοντικά έργα-δράσεις σε όλη τη Θεσσαλία όλα αυτά τα χρόνια. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει όλοι μας να έχουμε την αίσθηση του περιβαλλοντικού καθήκοντος ώστε να το προφυλάξουμε, διαφυλάσσοντας και τη ζωή του πλανήτη μας. Η λύση στην – υπαρκτή – οικονομική κρίση δεν μπορεί να προέλθει μέσα από την καταστροφή του περιβάλλοντος αλλά μέσα από την διάσωσή του, την προστασία του, την ανάδειξή του και την ενθάρρυνση καινοτομικών δράσεων που συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος με την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ όλους του φορείς, συλλόγους, εθελοντές που βρίσκεστε σήμερα εδώ και εύχομαι καλή επιτυχία στην δράση, που ελπίζω να είναι η απαρχή μιας σειράς ανάλογων δραστηριοτήτων και στο μέλλον».

Στόχος της δράσης είναι, μέσα σε μία ημέρα, οι χιλιάδες πολίτες που μοιράζονται το όραμα μιας καθαρής Ελλάδας, να συντονιστούν σε ολόκληρη τη χώρα, πραγματοποιώντας οργανωμένες εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης, ξεπερνώντας τον αριθμό ρεκόρ των 100.000 εθελοντών, από 3.000 ομάδες, σε πάνω από 1.000 σημεία δράσης πανελλαδικά.

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2012 από νέα παιδιά που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από το σχολείο. Νέους που ονειρεύονται να ενώσουν όλη την Ελλάδα για έναν κοινό σκοπό, αναδεικνύοντας το καλό πρόσωπο της πατρίδας μας. Το πρόσωπο των ανθρώπων που προσπαθούν και προσφέρουν καθημερινά στον τόπο τους, το πρόσωπο των εθελοντών που συνεργάζονται σε κοινή προσπάθεια, το πρόσωπο της χαράς, της συμμετοχής και της δημιουργικότητας. Οι δηλώσεις συμμετοχής φορέων, ομάδων και εθελοντών έχουν ήδη ξεκινήσει στο www.letsdoitgreece.org.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ακόμα οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Θανάσης Παιδής και Χρήστος Καλομπάτσιος, οι εκπρόσωποι του Let’s do it Greece, εθελοντικοί φορείς, πολίτες, σύλλογοι και σωματεία.