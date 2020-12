Ο Δήμος Λαρισαίων, ως εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου"easyRights - Enabling immigrants to easily know and exercise their rights", διοργανώνει το online event / Hackathon με τίτλο "Λάρισα – Μια πόλη για όλους" το οποίο θα λάβει χώρα στις 21 - 23 Ιανουαρίου 2020.

Βασικός στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι να αξιοποιήσει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των μεταναστών στην άσκηση των δικαιωμάτων τους καθώς και στις σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες των οποίων είναι δικαιούχοι.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες (είτε μεμονωμένα, είτε μέσα από ομάδες που θα δημιουργήσουν) θα κληθούν να αναπτύξουν μια πρωτότυπη εφαρμογή / λογισμικό το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ψηφιοποίησης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας που προσφέρει ο Δήμος προς τους μετανάστες και συγκεκριμένα την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίαςη οποία είναι ταυτόχρονα και μια υπηρεσία που αφορά όλους τους πολίτες της πόλης.

Την εκδήλωση θα στηρίξουν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. Γιώργος Σούλτης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων κ. Σωτήριος Βούλγαρης καθώς και εκπρόσωποι άλλων σχετικών τοπικών φορέων.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Ημερομηνίες υλοποίησης του online Hackathon: 21 – 22 – 23 Ιανουαρίου 2021

Δηλώσεις συμμετοχής: από 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και 8 Ιανουαρίου 2021 ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο



https://www.eventbrite.co.uk/e/larissa-migration-hackathon--registration-131325595391

Ανακοίνωση νικητή: 3 Φεβρουαρίου 2021

Για τον νικήτης/νικήτρια ή η νικήτρια ομάδα προβλέπεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματικό έπαθλο 5.000€, ενώ η προτεινόμενη λύση θα ενσωματωθεί από το Δήμο Λαρισαίων και θα βελτιώσει την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.