Η εισροή προσφύγων και μεταναστών είναι εμφανώς αυξημένη, τα τελευταία χρόνια, προς τις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν, να ευδοκιμήσουν και να προσφέρουν στις κοινωνίες υποδοχής θα πρέπει να επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν και να συνυπάρχουν με τους ντόπιους στις χώρες που τους υποδέχονται.

Ο στόχος του έργου MINGLE - Social and Human Capital for Third Country Nationals, του οποίου η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ουψάλα της Σουηδίας στις 12 και 13 Ιουλίου 2018, είναι ακριβώς αυτός. Να προωθήσει την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα διαμονής τους ως ενεργών πολιτών, μέσω της ανάπτυξης σχέσεων με την τοπική κοινότητα.

Το έργο MINGLE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα AMIF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τη Λάρισα συμμετέχουν ο Δήμος Λαρισαίων και ο εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ μαζί με ακόμα 8 φορείς από 4 χώρες, συγκεκριμένα: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (Κύπρος) ως συντονιστής, M.M.C Management Center Limited (Κύπρος), Asociacion Instituto Europeo de Estudios para la Formacion y el Desarrollo (Ισπανία), Empresa Municipal de Desarrollo Urbano de Santander SANTURBAN (Ισπανία), (Ελλάδα), Stiftelsen Kursverksamheten VID U-AUNIVERSITET (Σουηδία), Integrationslyftet Sverige (Σουηδία), gemeinnützige Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen mbH (Γερμανία), Metropolisnet-European Metropolis Employment Network EWIV (Γερμανία).

Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν εκδηλώσεις μάθησης και κατάρτισης, συνεδριάσεις σεμιναρίων και συναντήσεις μεταξύ πολιτών και αλλοδαπών, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους, ιδρύματα και δραστηριότητες, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για συμβούλους για την πολυπολιτισμικότητα ένα ηλεκτρονικό εργαλείο (EMKIT) και μια ψηφιακή πλατφόρμα για τις δραστηριότητες του προγράμματος, όπου το σχετικό υλικό θα διατεθεί για χρήση για κάθε ενδιαφερόμενο.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 24 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 615.262,62€.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης των εταίρων ο συντονιστής του έργου ενημέρωσε για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, το σχεδιασμό και προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών και δράσεων. Το Δήμο Λαρισαίων εκπροσώπησε η Λία Γκουντρουμπή, από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η οποία παρουσίασε δράσεις του Δήμου στον τομέα της ένταξης των προσφύγων που υλοποιούνται από το Συμβουλευτικό Σταθμό του Δήμου Λαρισαίων καθώς και η Κερασία Δαλακώνη που εργάζεται στον Συμβουλευτικό Σταθμό. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, ως συντονιστής του 2ου πακέτου εργασίας του προγράμματος, παρουσίασε τρόπους και εργαλεία με τους οποίους θα μπορέσει να εμπλακεί και να ωφεληθεί το «κοινό-στόχος» προκειμένου το έργο να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τέλος, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο και συζήτηση μεταξύ των εταίρων για τα εκπαιδευτικά εργαλεία, τις πρακτικές και τις δράσεις του προγράμματος, ενώ καθορίστηκαν τα χρονοδιαγράμματα, οι επόμενες συναντήσεις και εργαστήρια.