Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europe for Citizens – “HE-ART: Heart of Europe-network of towns promoting heart culture, solidarity and intergration”.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός δικτύου πολιτιστικών σημείων (¨Σημεία Καρδιάς”) που μέσω της τέχνης, του καλλιτεχνικού παιχνιδιού, του διαλόγου και του εθελοντισμού θα προωθούν την αλληλεγγύη, την ειρήνη, την αποδοχή, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών για να ξεπεραστούν η ξενοφοβία και ο στιγματισμός.

Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι Drustvo za Naravno Ucenje Z Dozivljanjem Umetnosti In Narave G (Σλοβενία) και οι υπόλοιποι εταίροι: Drustvo za razvoj in varovanje GEOSS-a (Σλοβενία), Drustvo za podporo civilne druzbe (Σλοβενία), Integration for Alla (Σουηδία), Bashkia Lezhe (Αλβανία), Shoqata Shqiptare e Ambjentalisteve Industriale (Αλβανία), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), Δήμος Medina del Campo (Ισπανία), Δήμος Sandanski (Βουλγαρία), Sdruzhenie Yuni Partners (Βουλγαρία), Mata-malam (Γαλλία), Comitato 10 Febbraio (Ιταλία), Δήμος Rieti (Ιταλία), Hjelmsjövik HVB Hem (Σουηδία).

Η τρίτη διεθνής συνάντηση εργασίας των εταίρων με θέμα “Πολιτιστική Κληρονομιά και Συμμετοχική Διαχείριση” πραγματοποιήθηκε στη Μεδίνα ντελ Κάμπο της Ισπανίας (14-16 Αυγούστου). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις, βιωματικά workshops, συναντήσεις με τοπικούς φορείς, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού και συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το θέμα της συνάντησης αυτής ήταν η εβδομάδα Αναγέννησης «Semana Renacentista» που γιορτάζεται τα τελευταία 5 χρόνια στην πόλη. Η γιορτή αφορά στην αναβίωση της φωτιάς που έκαψε την πόλη λόγω της διαμάχης των Imperiales (Αυτοκρατορικοί) και των Comuneros (κοινοτικοί).

Οι συμμετέχοντες πήραν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε με την έναρξη των εκδηλώσεων.

Επισκέφτηκαν το μουσείο της πόλης κάνοντας μια σημαντική ιστορική αναδρομή στην δημιουργία των πρώτων υπαίθριων αγορών και την ίδρυση των πρώτων τραπεζών και τραπεζιτών.

Τέλος ενημερώθηκαν για την καλλιέργεια και την παραγωγή κρασιού της περιοχής συμμετέχοντας παράλληλα σε δρώμενα που παρουσιάστηκαν σε κοινό επισκεπτών.

Στη συνάντηση εργασίας εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων συμμετείχαν οι υπάλληλοι του Τμήματος Η/Μ Έργων & Συντήρησης κ.κ. Πνευματικός Ηλίας, Συνάπαλου Αναστασία και Τσόλια Χρυσάνθη και η υπάλληλος του τμήματος Εσόδων κα Μητρούλα Χριστίνα.