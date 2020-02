Η 2η συνάντηση αξιολόγησης του προγράμματος HORIZON 2020 «CS-AWARE» πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 12-13 Φεβρουαρίου 2020.

Το πρόγραμμα “A cybersecurity situational awareness and information sharing solution for local public administrations based on advanced big data analysis (CS-AWARE)” είναι ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και σημαντικό σχέδιο, καθώς αντικείμενό του είναι η αναζήτηση και η εφαρμογή νέων και καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων στα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συμφωνία με τη στρατηγική και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «κυβερνοασφάλεια» (cyber security).

Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα για cybersecurity situational awareness (επίγνωση κατάστασης κυβερνοασφάλειας), το οποίο θα βοηθάει στην καταπολέμηση και την πρόληψη των κυβερνοεπιθέσεων.

Απαιτείται διαμοιρασμός των σχετικών πληροφοριών με τους αρμόδιους φορείς, π.χ.: CERTs (Εθνικά / Ευρωπαϊκά) και μονάδες / Τμήματα καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της πορείας του έργου μέχρι και την τρέχουσα περίοδο, με παρουσία του Project Officer κ. Γεώργιου Καϊάφα και Επιτροπής Ειδικών Αξιολογητών.

Τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν αφορούσαν την οικονομική διαχείριση, την πορεία των τεχνικών λύσεων κι εφαρμογών, τις δράσεις στις πόλεις-πιλότους, καθώς και τα επόμενα βήματα.

Στην συνάντηση αξιολόγησης από πλευράς του Δήμου Λαρισαίων συμμετείχαν η κ. Μαρία Νικολαΐδου από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο κ. Αθανάσιος Πουλτσίδης από το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών.