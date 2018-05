Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europe for Citizens – Heart.

Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πολιτιστικών σημείων (Heart points - Σημεία Καρδιάς) που μέσω της τέχνης, του καλλιτεχνικού παιχνιδιού, του διαλόγου και του εθελοντισμού θα προωθούν την αλληλεγγύη, την ειρήνη και την αποδοχή, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών για να ξεπεραστούν η ξενοφοβία και ο στιγματισμός. Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν εκδηλώσεις διαλόγου, πολιτιστικών δράσεων, εκπαίδευση οργανισμών για διοργάνωση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την προώθηση των αρχών της αλληλεγγύης, της κατανόησης και της ενεργούς συμμετοχής. Επιπλέον, θα δημοσιευτεί ένα εγχειρίδιο – οδηγός για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τον πολιτιστικό τουρισμό, την ενσωμάτωση της τέχνης και σχετικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του στιγματισμού, την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών και την προώθηση της ειρήνης.

Για τη Λάρισα το Heart point - Σημείο Καρδιάς είναι το Φεστιβάλ Πηνειού, που κάθε χρόνο για λίγες μέρες αποτελεί την καρδιά της πόλης.

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Vace της Σλοβενίας 19-23 Απριλίου και συμμετείχαν 50 άτομα. Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετείχε με τις υπαλλήλους Χριστίνα Μήτρούλα, Ειρήνη Σταθακοπούλου, Χρυσάνθη Τσόλια, Δήμητρα Χούσου και Αλεξία Μπατζανούλη.

Στο πρόγραμμα της πρώτης διεθνούς συνάντησης περιλαμβάνονταν παρουσιάσεις των εταίρων, συναντήσεις με τοπικούς φορείς, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, πολιτιστικές εκδηλώσεις και διάλογος για την προώθηση των αρχών της αλληλεγγύης, της κατανόησης και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών.

Από 19-23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα η επόμενη συνάντηση με 50 περίπου συμμετέχοντες από τις χώρες των 15 εταίρων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης προγραμματίζονται βιωματικά workshops με θέμα τη διοργάνωση μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων και πως αυτά μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για την πόλη, ανοιχτές συζητήσεις για την Ευρώπη και το μέλλον της με αρμόδιους εκπροσώπους, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πόλη και να συμμετέχουν ενεργά στο Φεστιβάλ Πηνειού.

Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι Drustvo za Naravno Ucenje Z Dozivljanjem Umetnosti In Narave G (Σλοβενία) και οι υπόλοιποι εταίροι: Drustvo za razvoj in varovanje GEOSS-a (Σλοβενία), Drustvo za podporo civilne druzbe (Σλοβενία), Integration for Alla (Σουηδία), Bashkia Lezhe (Αλβανία), Shoqata Shqiptare e Ambjentalisteve Industriale (Αλβανία), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), Δήμος Πέγειας (Κύπρος), Δήμος Medina del Campo (Ισπανία), Δήμος Sandanski (Βουλγαρία), Sdruzhenie Yuni Partners (Βουλγαρία), Mata-malam (Βουλγαρία), Comitato 10 Febbraio (Ιταλία), Δήμος Rieti (Ιταλία), Hjelmsjövik HVB Hem (Σουηδία).