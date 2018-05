Ο ρόλος της περιφέρειας στο εγχείρημα της βιώσιμης ανάπτυξης τίθεται επί τάπητος στο συνέδριο του ECONOMIST με θέμα “Governance and Regional Arteries for Growth”, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Μαΐου 2018 στο ξενοδοχείο Wyndham Loutraki Poseidon Resort.

Μια σειρά διακεκριμένων αξιωματούχων και ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναλύσουν παραμέτρους της περιφερειακής στρατηγικής, μέσα στο νέο περιβάλλον της διαφαινόμενης μετα-μνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας της ελληνικής οικονομίας.

Στο επίκεντρο θα τεθούν ο ρόλος της κεντρικής διακυβέρνησης και η αλληλεπίδραση με τις περιφέρειες της χώρας. Επίσης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης. Τις εργασίες θα απασχολήσουν επί μέρους θεματικές όπως η διαχείριση υδάτων, η ενσωμάτωση τεχνολογίας, η ενεργειακή στρατηγική και οι επενδύσεις σε υποδομές. Επιπλέον, θα αναδειχθούν οι ευκαιρίες που επωάζουν τομείς όπως τα logistics, ο τουρισμός και η καινοτομία.

Μεταξύ των ομιλητών, συμμετέχουν:

▪ Γιώργος Κατρούγκαλος, Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών

▪ Κωνσταντίνος Αγοραστός, Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

▪ Πέτρος Τατούλης, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

▪ Κώστας Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

▪ Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

▪ Γκίκας Χαρδούβελης, Πρώην Υπουργός Οικονομικών

▪ Magnus Berntsson, Πρόεδρος της Συνέλευσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών (Assembly of European Regions)

▪ John Bruton, πρώην πρωθυπουργός της Ιρλανδίας

▪ Hubert Cottogni, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

▪ Kevin Featherstone, Καθηγητής Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και Ευρωπαϊκής Πολιτικής,

έδρα «Ελευθέριος Βενιζέλος», LSE

▪ Wolfgang Fengler, επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας

▪ Ronald Hall, Επικεφαλής σύμβουλος, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

▪ Lamia Kamal-Chaoui, Διευθύντρια του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Περιφερειών

και Πόλεων, ΟΟΣΑ

▪ Bojan Markovic, Αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών, Πολιτικής και Διακυβέρνησης, EBRD

▪ Graeme Maxton, τέως Γενικός Γραμματέας, The Club of Rome

▪ Gudrun Mosler-Törnström, Πρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου

της Ευρώπης

▪ Harper Reed, Διευθυντής τεχνολογίας, Obama for America 2012

▪ Paolo Scaroni, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Rothschild Group

Αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου:

www.hazliseconomist.com

www.regionalgrowth2018.economist.com