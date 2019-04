Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας χορού, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά το φεστιβάλ χορού «Ο Μύλος χορεύει», στον Μύλο του Παππά από τις 7 έως και τις 14 Απριλίου 2019.

Τον καλλιτεχνικό συντονισμό και επιμέλεια, υπογράφει η ομάδα χορού OFF ART.

Το κέντρο του φετινού φεστιβάλ, είναι η δική του παραγωγή «3 βήματα μπροστά», μια παράσταση χορού εμπνευσμένη από το θέμα του 4ου φεστιβάλ Open Nights, την “Αιδώ” που «τρέχει» παράλληλα το ίδιο διάστημα στην πόλη.

Η παραγωγή αφορά στη δημιουργία τριών πρωτότυπων έργων μικρής διάρκειας από 3 χορογράφους της σύγχρονης χορευτικής σκηνής της Ελλάδας, με χορευτές από το δυναμικό της πόλης και της Θεσσαλίας.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 13 και 14 Απριλίου στη Σκηνή Μπαλέτου στον Μύλο του Παππά με συμβολική είσοδο 5 ευρώ. Το ίδιο Σαββατοκύριακο, οι χορογράφοι θα εισηγηθούν σεμινάριο /masterclass βασισμένο στο ρεπερτόριο των παραστάσεων.

Επίσης φέτος, και για τρίτη συνεχή χρονιά, «Ο Μύλος χορεύει» φιλοξενεί στις 10 Απριλίου το φεστιβάλ ταινιών χορού ATHENS VIDEO DANCE PROJECT, με ταινίες χορού απ’ όλο τον κόσμο παρουσιάζοντας σύγχρονους καλλιτέχνες της ελληνικής και παγκόσμιας χορευτικής σκηνής,

Παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. θα γίνουν ανοικτά μαθήματα και σεμινάρια με ελεύθερη είσοδο, ή έναντι συμβολικού αντιτίμου.

Τα ανοικτά μαθήματα και σεμινάρια θα φιλοξενηθούν στο κεντρικό κτήριο του Μύλου του Παππά, ενώ οι παραστάσεις στη Σκηνή Μπαλέτου, αλλά και στο Γενί Τζαμί στο πλαίσιο του 4ου φεστιβάλ Open Nights.

Πρόγραμμα

Κυριακή 7/4

11:30- 13:00 (3ος όροφος) Σεμινάριο Σύγχρονου χορού -διδάσκει: Ελισάβετ Πλιακοστάθη (Αθήνα)

13:00- 15:00(3ος όροφος) Σεμινάριο Partnering-διδάσκει: Έφη Δήμου(Αθήνα)

Συμμετοχή: 12 ευρώ το ένα / 20 ευρώ και τα δύο

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: 6973401418 & elipliako@gmail.com

Δευτέρα 8/4

19:30- 21:30 (3ος όροφος) Ανοικτό μάθημα/σεμινάριο SOMA - διδάσκουν: φωνή: Λίνα Νούτσου, κίνηση: Μαρία Ραπτοτάσιου- Ρούλα Καραφέρη

Συμμετοχή: δωρεάν

Τρίτη 9/4

18:30-20:00 (3ος όροφος) Ανοικτό μάθημα ενδυνάμωση/ σύγχρονος χορός αρχαρίων με την ομάδα OFF ART- διδάσκουν: Κατερίνα Χονδρού και Ρούλα Καραφέρη

Συμμετοχή: δωρεάν

Τετάρτη 10/4

18:30-20:00 (3ος όροφος) Ανοικτό μάθημα σύγχρονος χορός με την ομάδα OFF ART-διδάσκει: Ρούλα Καραφέρη

Συμμετοχή: Δωρεάν

20:15 (προαύλιος χώρος) Χορεύει η ομάδα σύγχρονου χορού της Ιατρικής & Βιοχημείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

20:30 (ισόγειο) Προβολή ταινιών χορού του Φεστιβάλ ATHENS VIDEO DANCE PROJECT (AVDP)

Είσοδος δωρεάν

Πέμπτη 11/4

18:30-20:00(3ος όροφος) «Body image, δεδομένα πρότυπα και διατροφικές διαταραχές» Βιωματικό σεμινάριο χοροθεραπείας. Εισηγήτρια: Ρούλα Καραφέρη

Συμμετοχή: δωρεάν

Παρασκευή 12/4

20:30 (Γενί τζαμί, στο πλαίσιο του 4ου φεστιβάλ open nights) SOMA, performance χοροθεάτρου (work in progress). Χορογραφία: Μαρία Ραπτοτάσιου, Χορός- Ερμηνεία: Λίνα Νούτσου, Ρούλα Καραφέρη

είσοδος δωρεάν

Σάββατο 13/4

11:30-13:00 Masterclass σύγχρονου χορού : Ροδούλα Κουλιαμπέρη (Θεσσαλονίκη)

Συμμετοχή: 8 ευρω.

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: 6908601999& offartdance@gmail.com

20:30 (Σκηνή Μπαλέτου στον Μύλο του Παππά) «3βήματα μπροστά» παράσταση χορού,

Είσοδος 5 ευρώ

Κυριακή 14/4

11:30-13:00 Masterclass σύγχρονου χορού: Δημήτρης Ράπτης (Αθήνα)

Συμμετοχή: 8 ευρώ

13:30-15:00 Masterclass αυτοσχεδιασμού και άμεσης σύνθεσης: Δέσποινα Καπουλίτσα(Θεσσαλονίκη)

Συμμετοχή: 8 ευρω

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής:6908601999 & offartdance@gmail.com

20:30 (Σκηνή Μπαλέτου στον Μύλο του Παππά) «3βήματα μπροστά» παράσταση χορού,

Είσοδος 5 ευρώ