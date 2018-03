Το Φεστιβάλ Open Nights είναι ένα διακαλλιτεχνικό φεστιβάλ που διοργανώνεται από την ομάδα χοροθεάτρου OFF ART και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων.

Φέτος σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, θα γίνει στο Μουσουλμανικό τέμενος Γενί τζαμί, στο κέντρο της πόλης της Λάρισας (31ης Αυγούστου 2) από τις 8 έως τις 18 Μαρτίου και θα έχει ως θέμα την ΣΚΙΑ.

Για 3η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Open Nights θα έχει βάση μια ομαδική εικαστική έκθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν παραστάσεις μουσικής, θεάτρου και χορού, διαλέξεις, προβολές και θα γίνουν εργαστήρια, βασισμένα όλα στο κοινό θέμα.

Το φεστιβάλ εστιάζει σε καλλιτέχνες της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας και της Θεσσαλίας γενικότερα, σε συνδυασμό με επιλεγμένες παραγωγές, από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η έννοια της ΣΚΙΑΣ προσεγγίζεται από διαφορετικές πλευρές και για ακόμη μια χρονιά, το Φεστιβάλ θα συνεχίσει τον ανοικτό διάλογο των Τεχνών με την κοινωνία της Λάρισας, με στόχο να συμβάλει δυναμικά στην πνευματική της καλλιέργεια.

Καλλιτεχνική διεύθυνση/υλοποίηση: Ρούλα Καραφέρη

Στην έκθεση παίρνουν μέρος οι εικαστικοί:

Fab Jonkers

Zeger Reyers

Simone Waterman

Βαγγέλης Βλαχοδήμος

Έλλη Κυριαζή

Ρούλα Αντωνοπούλου- Γιώργος Κουκουράκης

Λία Σταμοπούλου

Άρτεμις Διαμαντή (μουσική έργου: Θεόδωρος Καρκατσέλας)

Μαρίνα Γούλα

Ευα Αθανασιάδου

Σοφία Τερζίδου

Νόρα Θεοδοσιάδου

& ο φωτογράφος : Άγγελος Χριστοφιλόπουλος

Επιμέλεια εξωτερικού φωτισμού: Ευα Νταραρά- Δ.Ι.Τσουμάνης

----------------------------------------------------------------------------------------------

Η εικαστική έκθεση θα είναι ανοικτή στο κοινό καθημερινά 18:00- 22:00 με είσοδο ελεύθερη

Γιατί ΣΚΙΑ;

Όσο πιο δυνατό το φως τόσο πιο έντονη η σκιά. Είναι όμως αυτή η σκοτεινή πλευρά, η σκιά, η αρνητική? Γεννιόμαστε με τόσα πολλά που δεν προλαβαίνουμε να τα ζήσουμε και όσο η κοινωνία υποστηρίζει την «φωτεινή» πλευρά μας, η «σκοτεινή» μας– τα κρυφά μας ταλέντα(;)– πεινούν.

Ίσως η σκοτεινή πλευρά, να γίνεται καταστροφική όταν προσπαθούμε να την αγνοήσουμε…

Οργάνωση παραγωγής: OFF ART, Άννα Τσιανάκα

Τεχνική υποστήριξη: Νίκος Ντούλας, Γρηγόρης Καραφέρης

Video: Γωγώ Ταμπάκη

Video post production: Λευτέρης Μπατζανούλης

Γραφιστικά: Κος Μαρκάτος

Η ομάδα Off Αrt –σκηνικές παρουσίες, είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2003, από την Χορεύτρια και Χορογράφο Ρούλα Καραφέρη, μέλος του επαγγελματικού σωματείου Ελλήνων Χορογράφων.

Η ομάδα, προωθεί μια πλατιά έννοια του σώματος ως εκφραστικού οργάνου. Υποστηρίζει ότι τα σύνορα των τεχνών, είναι έννοια επίπλαστη και έτσι περνάει συχνά από τον χορό σε άλλους καλλιτεχνικούς χώρους, όπως τα εικαστικά, το multimedia αλλά και το κλασσικό θέατρο.

Από το 2014 η ομάδα «OFF ART» έχει δημιουργική της βάση τον Μύλο του Παππά, στα πλαίσια συνεργασίας της με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Λάρισας, και της διάθεσης δημιουργίας μια ιδιαίτερης Κυψέλης πολιτισμού, στους εκεί χώρους. Το φεστιβάλ OPEN NIGHTS είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας.

offartdance@gmail.com, offart.gr, https://www.facebook.com/offartdance &

2410 253097, 6908601999

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δράσεων

Είσοδος ελεύθερη

Πέμπτη 8/3

Εγκαίνια έκθεσης στις 20:30

«Συναντήσεις» ομάδα χοροθεάτρου OFF ART

χορεύουν: Ρούλα Καραφέρη (στο έργο της Νόρας Θεοδοσιάδου), Κωστής Ανάστου κείμενα: Θεόφιλος Χατζηαριστεράς

&

Μουσικοί αυτοσχεδιασμοί: Σπύρος Καβαλλιεράτος (κλασική κιθάρα), Βαγγέλης Τσιαπλές (ούτι)

Παρασκευή 9/3

21:30

«3 το πρωί» ομάδα χορού Quo Vadis (Aθήνα)

Χορογραφία: Ζαφειρία Τσιρακάκη Χορεύουν: Δανάη Πάνου, Κατερίνα Αθανασιάδη, Ζαφειρία Τσιρακάκη

Δραματουργική επιμέλεια: Χρήστος Σάντα Μαρία

Σάββατο 10/3

21:30

‘’nest-one route to freedom’’ performing the shadow-

παράσταση εικαστικού χορού (Θεσσαλονίκη)

Χορογραφία : Δέσποινα Καπουλίτσα

Σκηνικά-κοστούμια: Ελίζα Μοσχοπούλου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Σάκης Αμπατζίδης

Σχεδιασμός φώτων: Βαγγέλης Ξώνογλου

Βοηθός χορογράφου: Σόνια Ντόβα

Χορεύουν: Δέσποινα Καπουλίτσα, Ευανθία Σωφρονίδου

Κυριακή 11/3

21:30

"6 σπόροι ροδιού" & "Υπερωκεάνιο" με την Ευγενία Σταυροπούλου (Βιέννη)

Θέατρο με σκιές και αφήγηση (για ενήλικες)

Κατασκευές/ Συμβουλές: Στάθης Μαρκόπουλος

&

Παρουσίαση σεμιναρίου «θέατρο σκιών: από τη σκιά στο φως»

με τον Στάθη Μαρκόπουλο (κουκλοθέατρο Αγιούσαγια)

Τρίτη 13/3

21:30

"Ιστορικά στοιχεία για το Γενί τζαμί της Λάρισας και την περιοχή του"

Νίκος Παπαθεοδώρου (ιατρός-συγγραφέας)

&

Ο Σύλλογος Πολιτισμολόγων Θεσσαλίας επιλέγει ταινίες μικρού μήκους από το Φεστιβάλ Δράμας

Πέμπτη 15/3

21:30

«Τα Μικρά του Παπαδιαμάντη» με τον Άρη Ρέτσο (Aθήνα)

«Ο ξεπεσμένος Δερβίσης» και «Ο Αειπλάνητος»

Ένα αφηγηματικό ταξίδι Λόγου και Ποίησης με ταυτόχρονη προβολή εικόνων και μουσική Νίκου Σκαλκώτα (είσοδος με δελτίο προτεραιότητας)

Παρασκευη 16/3

21:30

«ROOTLESS» SaLtaTor Physical Dance (Aθήνα)

Χορός: Γιάννης Καρούνης

Μουσική: Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου

&

Παρουσίαση παραστάσεων σεμιναρίου Performance Lab

Σάββατο 17/3

21:30

«NATURE» SaLtaTor Physical Dance (Aθήνα)

Χορός: Γιάννης Καρούνης

Μουσική: Νίκος Πεταβρίδης

&

Παρουσίαση παραστάσεων σεμιναρίου Performance Lab

Κυριακή 18/3

21:30

Ινστιτούτου Πειραματικών Τεχνών (Aθήνα)

Συναυλία multimedia (Whodoes & Van Fog) / Performance ποίησης, Τάσος Σαγρής- Σίσσυ Δουτσίου

DJ Le comte & μπαρ για το κλείσιμο του Φεστιβάλ

Σεμινάρια:

Χώρος διεξαγωγής των σεμιναρίων: Μύλος του Παππά (Γεωργιάδου 53)

9-11/3

Παρασκευή: 17:00- 21:00

Σάββατο και Κυριακή: 10:00-14:00

«θέατρο σκιών: από τη σκιά στο φως»

Σεμιναρίου θεάτρου σκιών, με τον Στάθη Μαρκόπουλο (κουκλοθέατρο Αγιούσαγια) κόστος: 50 ευρω

Σε συνεργασία με τον Δημοτικό Κουκλοθίασο Τιριτόμπα

10-11/3

10:00 -13:00 «μνήμη, ανάμνηση, αφήγηση» κόστος: 25 ευρω

σεμινάριο αφήγησης με την Ευγενία Σταυροπούλου (ηθοποιό, κουκλοπαίχτρια, αφηγήτρια).

10/3

10:00 -11:30 Σεμινάριο χορού, (Graham) με την Κατερίνα Αθανασιάδη

& 11:30- 13:00 Σεμινάριο σύγχρονου χορού (Release) με την Δανάη Πάνου. Ομάδα χορού Quo Vadis

Κόστος: το ένα 12 ευρώ & τα δύο 20 ευρώ

11/3

10:00 -12:00 Σεμινάριο σύγχρονου χορού - αυτοσχεδιασμού με συνοδεία live μουσικής (electronics -keys) Δέσποινα Καπουλίτσα- Σάκης Αμπατζίδης

κόστος: 12 ευρώ

13-18/3

10:00 -14:00

PERFORMANCE lab Workshop - "DECISIONS"

Εικαστικός χώρος - Θέμα - Περιβάλλον - Κοστούμι - Διάρκεια – Κοινό

Κόστος: 40 ευρώ (επαγγελματίες χορευτές 20 ευρω)

14/3 20:00-22:00,

17/3 & 18/3 11:00-12:30 ανοικτά μαθήματα σύγχρονου χορού με τον Γιάννη Καρούνη κόστος: 8 ευρώ (το μάθημα)

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: offartdance@gmail.com και τηλ 6908601999