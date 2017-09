Η Νέλλα Γκόλαντα προσκλήθηκε να συμμετάσχει στις εργασίες του 19th COUNCIL OF EUROPE MEETING OF THE WORKSHOPS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION. Η παρουσίασή της, με τίτλο: “Council of Europe: Early steps in the qualities of human scale in public space: Strasbourg 1983 “Urban Cultural Life in the 1980s” and Prague Conference 1993 “Culture in Towns” - A presentation of “THE INHABITED SCULPTED PUBLIC SPACES” from 1976 – 1993: The large scale holistic design approach of Nella GOLANDA, Urban Landscape Sculptor”, θα γίνει πριν το κλείσιμο του συνεδρίου.

Στην ανακοίνωσή αυτή θα εστιάσει, όπως της ζητήθηκε, στην "προιστορία" της έρευνας του Συμβούλιο της Ευρώπης, για ποιότητα και συμμετοχικότητα, με εργαλείο την ανθρώπινη κλίμακα, στην καθημερινότητα του Δημόσιου Χώρου και ιδιαίτερα στα έργα της, έργα μεγάλης πολεοδομικής κλίμακας και συνολικής σχεδιαστικής αντιμετώπισης, που εστιάζουν στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ ανθρωπογενούς, φυσικού και ιστορικού τοπίου και στην ποιότητα της ζωής μέσω της Τέχνης, που παρουσιάστηκαν στα δύο πρώτα ερευνητικά συνέδρια του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Δημόσιο χώρο το 1983 και το 1993.

Συγκεκριμένα το 1983 στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Strassbourg 1983 “Urban Cultural Life in the 1980s – Your town, your life, your future”,ο Καθηγητής Αστικού Σχεδιασμού στο Oxford Technical University, Brian Goodey, στην ανακοίνωσή του, με τον τίτλο “A place in the sun – Paleo Faliro Square” παρουσίασε την Κεντρική Πλατεία Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου 1976 – 1978. Αφού επανειλημμένα επισκέφτηκε την πλατεία σε διάφορες ώρες της ημέρας και κάνοντας εκτεταμένες παρατηρήσεις καταλήγει ότι την θεωρεί ως ένα χώρο σχεδιασμένο ώστε οι επισκέπτες να τον μοιράζονται φιλικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις 8 γλυπτές συνθέσεις-παγκάκια που αναδεικνύονται ως χώροι κοινωνικής συναναστροφής και καλλιέργιας, όπως και στο γλυπτό σύνολο με τα νερά, επίσης έναν χώρο ανυποψίαστης επαφής με την Τέχνη και σύνδεσης με το ευρύτερο περιβάλλον, καθώς η πλατεία είναι παραθαλάσσια.

Δέκα χρόνια αργότερα, το 1993, διοργανώθηκε, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, άλλο ένα συνέδριο, με το ίδιο ερευνητικό θέμα, Prague Conference 1993 “Culture in Towns” όπου ως επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδας (Υπουργείο Πολιτισμού), η Ν. Γκόλαντα παρουσίασε τα έργα που πραγματοποίησε τη δεκαετία που πέρασε από το Στρασβούργο : την Γλυπτή Προκυμαία Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου 1984 – 1986, το παράλληλα σχεδιασμένο έργο το 1984 του Γλυπτού "Θεάτρου" Λατομείου Γλυφάδας Αιξωνή, που τα εγκαίνιά του το 1992 αφιερώθηκαν στα 70 χρόνια του Ιάννη Ξενάκη και τον συνολικό-ολιστικό σχεδιασμό, που είχε κάνει ήδη για το Ιστορικό Κέντρο της Λάρισας και είχε αρχίσει η κατασκευή του ένα χρόνο πριν.

Τα έργα της αυτά, όλα εμπνευσμένα και κατασκευασμένα από τις ποιότητες του Ελληνικού Τόπου, χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από τους ειδικούς ερευνητές του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίοι τα θεωρούν ως “πρώιμα” της σύγχρονης επιδίωξης, για εξανθρωπισμό του Δημόσιου Χώρου και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του ανθρωπογενούς, φυσικού και ιστορικού τοπίου, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο υπογράφηκε σχετικά πρόσφατα, το 2000.