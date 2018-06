Η αντίστροφη μέτρηση για το φεστιβάλ Πηνειού έχει ξεκινήσει και σήμερα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, η αφίσα και το βίντεο της διοργάνωσης.

Φέτος, θα υπάρχουν για πρώτη φορά τρεις μουσικές σκηνές και για τις 4 μέρες που θα διαρκέσει το φεστιβάλ, όπου θα φιλοξενηθούν δεκάδες καλλιτέχνες-συγκροτήματα τοπικής, πανελλαδικής αλλά και διεθνούς εμβέλειας κάθε είδους μουσικής.

Το μουσικό πρόγραμμα θα ανοίξουν η Ευανθία Ρεμπούτσικα και η Έλλη Πασπαλά και θα ακολουθήσουν συναυλίες με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, τον Γιάννη Αγγελάκα, τους Last Drive κ.α.

Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει εικαστικά, θέατρο, φωτογραφία, επιστήμες, αθλητισμό και διάφορες δράσεις.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο ποτάμι από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου.





Αναλυτικά το μουσικό πρόγραμμα

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

19:00 Welcome - Σύνολο Κρουστών Μουσικού Σχολείου Λάρισας

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00 Akten Tirama / Ευανθία Ρεμπούτσικα – Έλλη Πασπαλά

ΣΚΗΝΗ Β΄

19:30-00:00 10 to Go / Hidden in the Basement / The Devil and the Almighty Blues

ΣΚΗΝΗ Γ΄

20:00-23:30 Απόστολος Φωτιάδης / Aggeliki Toubanaki & the Buzz Bastardz

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00 Σείριος Σαββαΐδης / Μπάμπης Παπαδόπουλος Acoustic Set

ΣΚΗΝΗ Β΄

19:30-00:00 Smith n’ Weston / Birthday Kicks / The Last Drive

ΣΚΗΝΗ Γ΄

21:30-23:30 Grikanta

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00 Θραξ Πανκc / Γιάννης Αγγελάκας + 100°C

ΣΚΗΝΗ Β΄ (Las Ramblas Stage)

19:30-00:00 Mageo / Mr. Sibal / Street Outdoors: Jose Amba

ΣΚΗΝΗ Γ΄

20:00-23:30 Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής Μελωδία / Πλήρη Ντάξει

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20:00-00:00 Deadbeat Escapement / Ελεωνόρα Ζουγανέλη

ΣΚΗΝΗ Β΄

19:30-00:00 Renovatio / Βέβηλος + DJ Magnum and Guests

ΣΚΗΝΗ Γ΄

20:00-23:30 Bad Monkeys / Mode Plagal





Δείτε το βίντεο