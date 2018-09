Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει για 5η συνεχή χρονιά το φεστιβάλ Μύλος Παραστατικών Τεχνών, υπό τον καλλιτεχνικό συντονισμό του Συνεργείου Μουσικού Θεάτρου – ΣΜουΘ και με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνικών σχημάτων θεάτρου, χοροθεάτρου, κουκλοθεάτρου, τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Το φετινό φεστιβάλ ξεκινάει στις 13 Σεπτεμβρίου με την τετραήμερη Συνάντηση Θιάσων της Περιφέρειας που οργανώνεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή και τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων μουσικού θεάτρου από τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, την Άμφισσα και τη Λάρισα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η εν λόγω συνάντηση γίνεται εκτός Αθηνών και η επιλογή της Λάρισας συνδέεται κυρίως με την αναγνώριση της καλλιτεχνικής δυναμικής που έχει αναπτυχθεί στην πόλη τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα υλοποιηθούν εξειδικευμένα κλειστά εκπαιδευτικά εργαστήρια από κορυφαίους καλλιτέχνες του μουσικού θεάτρου και θα παρουσιαστούν στο κοινό της πόλης τέσσερις παραστάσεις από τις αντίστοιχες ομάδες.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, που θα λήξει επίσημα ο 5ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών, θα παρουσιαστούν είκοσι παραστάσεις και θα υλοποιηθούν τουλάχιστον δέκα εκπαιδευτικές δράσεις – ανοιχτές στους καλλιτέχνες της ευρύτερης περιοχής.

Το φετινό φεστιβάλ θα αφιερώσει δυο από τις μέρες του (27 και 28 Σεπτεμβρίου) στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία, με δύο προσβάσιμες παραστάσεις υψηλού επιπέδου στις οποίες συμμετέχουν καλλιτέχνες με αναπηρία και με εργαστηριακές δράσεις από καλλιτέχνες με ή χωρίς αναπηρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό.





Αναλυτικά το πρόγραμμα του 5ου Μύλου Παραστατικών Τεχνών:

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου

Συνάντηση Θιάσων της Περιφέρειας

17.00 – 20.30 Εκπαιδευτικά Εργαστήρια / Μύλος του Παππά – Δημοτικό Ωδείο

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

Συνάντηση Θιάσων της Περιφέρειας

10.00 – 20.30 Εκπαιδευτικά εργαστήρια / Μύλος του Παππά – Δημοτικό Ωδείο

18.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου

Συνάντηση Θιάσων της Περιφέρειας

10.00 – 18.00 Εκπαιδευτικά εργαστήρια / Μύλος του Παππά

10.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

19.00 – 20.00 Παράσταση από την ομάδα της Κρήτης / Θέατρο του Μύλου

20.30 – 21.30 Παράσταση από την ομάδα της Θεσσαλονίκης / Θέατρο του Μύλου

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου

Συνάντηση Θιάσων της Περιφέρειας

16.00 – 18.00 Εκπαιδευτικά εργαστήρια / Μύλος του Παππά

18.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

19.00 – 20.00 Παράσταση από την ομάδα της Άμφισσας / Θέατρο του Μύλου

20.30 – 21.30 Παράσταση από την ομάδα της Λάρισας / Θέατρο του Μύλου

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου

10.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

21.00 – 22.30 «Ναπολέων» από την ομάδα Bijoux De Kant / Θέατρο του Μύλου

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου

10.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

17.00 – 19.00 Εργαστήρι Θεάτρου από τον Γιάννη Σκουρλέτη / 2ος όροφος Μύλου του Παππά

21.00 – 22.30 «Σε ένα Πηγάδι» από την ομάδα ΣΜουΘ / Θέατρο του Μύλου

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου

10.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

17.00 – 19.00 Εργαστήρι Χορού από την Αθανασία Κανελλοπούλου / 2ος όροφος Μύλου του Παππά

20.00 – 20.45 «ΜΑΔΡΕΝ» από την ομάδα Ο-Ω / Θέατρο του Μύλου

21.00 – 22.00 «99 corners of a possible self» από την Αθανασία Κανελλοπούλου / Θέατρο του Μύλου

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου

10.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

17.00 – 19.00 Εργαστήρι Μουσικού Θεάτρου από το ΣΜουΘ / 2ος όροφος Μύλου του Παππά

21.00 – 22.30 «Σε ένα Πηγάδι» από την ομάδα ΣΜουΘ / Θέατρο του Μύλου

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου

10.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

11.00 – 13.00 Εργαστήρι Χορού από την Κατερίνα Αντωνιάδου/ 2ος όροφος Μύλου του Παππά

19.00 – 20.00 «Πετρόσουπα» διαδραστικό εργαστήρι και παράσταση για παιδιά από τον ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ / Αυλή Μουσείου Κούκλας – Κουκλοθέατρο του Μύλου

21.00 – 22.30 «HUBRIS» από την ομάδα Κιναίσθηση / Σκηνή του Μπαλέτου

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου

10.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

17.00 – 19.00 Εργαστήρι εναέριων ακροβατικών από την Αγγελική Μέλη / 2ος όροφος Μύλου του Παππά

21.00 – 22.00 Παράσταση εναέριας κίνησης από την ομάδα της Αγγελικής Μέλη / Αμφιθέατρο Μύλου

22.00 – 23.00 «SHAME» από τη Χριστίνα Τζουβάρα / Θέατρο του Μύλου

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

10.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

17.00 – 19.00 Εργαστήρι χοροθεάτρου από την Αθηνά Μανώλη / 2ος όροφος Μύλου του Παππά

21.00 – 22.00 «Πορτρέτα Γυναικών Πράξη Α» από την ομάδα IN ACTU / Θέατρο του Μύλου

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου

10.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

17.00 – 19.00 Εργαστήρι Aerial Yoga από την Σταυρούλα Γκανάτσα / 3ος όροφος Μύλου του Παππά

21.00 – 22.00 Παράσταση χοροθεάτρου από τον Wagner Moreira / Σκηνή του Μπαλέτου

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου

10.00 – 20.00 Εργαστήρια παραστατικών τεχνών για καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρία από την ομάδα του IMPART / Θέατρο του Μύλου – 2ος όροφος Μύλου του Παππά

19.30 – 20.30 «ΑπόΝερα» από την ομάδα Μαρμίτα / Κουκλοθέατρο του Μύλου

21.00 – 22.30 «Blindfold Η Νύχτα του Κυνηγού» από την ομάδα ΘΕ.ΑΜ.Α / Δημοτικό Ωδείο

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου

10.00 – 20.00 Εργαστήρια παραστατικών τεχνών για καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρία από την ομάδα του IMPART / Θέατρο του Μύλου – 2ος όροφος Μύλου του Παππά

21.00 – 22.30 «Το Τρισυπόστατο των Τρωάδων του Ευριπίδη» από την θεατρική ομάδα Κωφών Τρελά Χρώματα /

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου

17.00 – 19.00 Εργαστήρι Aerial Yoga από την Σταυρούλα Γκανάτσα / 3ος όροφος Μύλου του Παππά

20.30 – 22.00 «Οδυσσεβάχ» από την Ομάδα της Σχολής Έκφραση / Θέατρο του Μύλου

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου

17.00 – 19.00 Εργαστήρι Aerial Yoga από την Σταυρούλα Γκανάτσα / 3ος όροφος Μύλου του Παππά

20.30 – 22.00 «Το Σκλαβί» από την Ομάδα του Σκηνοβάτη / Θέατρο του Μύλου





*Φωτογραφίες Γιάννης Χατζηαντωνίου

•Στις παραστάσεις «Ναπολέων» (17/9), «Blindfold Η Νύχτα του Κυνηγού» (27/9) και «Το Τρισυπόστατο των Τρωάδων του Ευριπίδη» (28/9) θα υπάρξει συμβολικό εισιτήριο 3 ευρώ.

*Όλες οι υπόλοιπες παραστάσεις είναι δωρεάν και το κοινό θα έχει πρόσβαση στους χώρους με λίστα προτεραιότητας / κρατήσεις θέσεων.

*Τα εργαστήρια είναι ανοιχτά (εκτός των εργαστηρίων της Συνάντησης Θιάσων της Περιφέρειας), αλλά θα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον μια μέρα πριν την υλοποίηση του κάθε εργαστηρίου. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.