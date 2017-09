Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματικών και Αυτοάνοσων Παθήσεων ανοίγει τις πύλες του στο ξενοδοχείο Imperial από το πρωί της Παρασκευής 22 Σεπτεμβρίου και συνεχίζει ως το μεσημέρι της Κυριακής 24 Σεπτεμβρίου 2017. Περισσότεροι από 270 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα θα παρακολουθήσουν το τριήμερο συνέδριο με πανελλήνια απήχηση, όπως αντικατοπτρίζεται και από το Επιστημονικό του Πρόγραμμα, το οποίο παρέχει 21 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για όσους το παρακολουθήσουν.

Το πρόγραμμα εφέτος περιλαμβάνει ομιλίες με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση και θεραπεία ρευματικών και αυτοάνοσων παθήσεων, όπως η ρευματοειδή αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, το σκληρόδερμα, και οι αγγειίτιδες.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου, που οργανώνει η Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Τμήματος Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας με Πρόεδρο τον Καθηγητή Παθολογίας-Ρευματολογίας κ. Λάζαρο Σακκά. περιλαμβάνει ομιλίες από 50 εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα την Αγγλία και την Ιταλία, και επικεντρώνεται σε θεματικούς τομείς όπως:

(α) Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία ρευματικών και αυτοάνοσων νοσημάτων

(β) Βασικές αρχές παθογένειας αυτοάνοσων νοσημάτων

(γ) Πρακτικά θέματα μεταξύ των οποίων ζωντανές εικόνες λειτουργίας του ώμου, ανάγνωση ακτινογραφίας μυοσκελετικού, και υπέρηχοι στην καθημερινή πρακτική.

(δ) Οδηγίες χειρισμού ρευματικών φαρμάκων σε ειδικές κατηγορίες ασθενών με ρευματικές παθήσεις όπως στη νεφρική ανεπάρκεια, στην κύηση, στις διαταραχές πήξης αίματος.

(ε) Επίλυση κλινικών προβλημάτων σε πραγματικά περιστατικά ασθενών με βήμα-προς-βήμα διαγνωστική προσπέλαση

Η θεματολογία του επιστημονικού πρόγραμματος καλύπτει ενδιαφέροντα ειδικευόμενων και ειδικών γιατρών πολλών ειδικοτήτων (παθολόγους, ρευματολόγους, ορθοπεδικούς, νεφρολόγους, αιματολόγους, ακτινολόγους) φοιτητών Ιατρικής, Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας και σπουδαστών/απόφοιτων ΤΕΙ Νοσηλευτικής. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον διαδικτυακό ιστότοπο της Πανεπιστημιακής κλινικής Ρευματολογίας και κλινικής Ανοσολογίας στη διεύθυνση: www.autorheumatology.com και στον Ιστότοπο του Τμήματος Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας.

Όπως κάθε χρόνο, εξαίρετοι ξένοι ομιλητές θα αναπτύξουν εξελίξεις σε θέματα, όπως large vessel vasculitis, advances in systemic sclerosis, interstitial lung disease, hand osteoarthritis vs psoriatic arthritis, και vitamin D in autoimmune diseases.

Σκοπός του συνεδρίου παραμένει η ανάγκη για διαρκή ενημέρωση και εμβάνθυση στη διάγνωση και θεραπεία των ρευματικών και αυτοάνοσων παθήσεων να υπηρετήσουμε την υποχρέωση ως δασκάλων-γιατρών να αλλάξουμε προς το καλύτερο την κλινική πρακτική των γιατρών μας και μάλιστα δύσκολους οικονομικά καιρούς.

Η έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή των αυτοάνοσων παθήσεων είναι η σημαία των γιατρών μας και το Συνέδριο υπηρετεί με συνέπεια το σκοπό αυτό για 7η συνεχή χρονιά.

Σας καλωσορίζομε στο Συνέδριο της Λάρισας και σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο και δημιουργικό τριήμερο.