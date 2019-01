Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τοξικολογία" του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά Διεθνές Συμπόσιο Τοξικολογίας, στις 2 – 3 Φεβρουαρίου 2019, στις εγκαταστάσεις τουΤμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στη Βιόπολη της Λάρισας.

Σε ξεχωριστές ενότητες του Συμποσίου θα παρουσιασθούν οι διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του Προγράμματος, ενώ το Π.Μ.Σ. Τοξικολογία θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του το απόγευμα του Σαββάτου 2 Φεβρουαρίου.

Η πρώτη μέρα του Συμποσίου θα κλείσει με μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση από το συγκρότημα Vernissage, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Ιπποκράτης του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.



Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του Συμποσίου:

3oΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Π.Μ.Σ. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

2-3 Φεβρουαρίου 2019

ΕΝΑΡΞΗ: ΣΑΒΒΑΤΟ 02/02/2019

11:00 - 11:05 π. μ.

Δημήτριος Κουρέτας,

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Τοξικολογία, 5'

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

11:15 – 11:45:

• Demetrios A. Spandidos,

Emeritus Professor, Medical School, University of Crete, Heraklion, Greece.

“Publishing in Biomedical Sciences”

11:45- 12:15:

• Vasilios Vasileiou,

Professor of Ophthalmology and Visual Sciences, Yale School of Public Health/Yale School of Medicine, Yale University, New Heaven, Connecticut, U.S.A.

“New Era of Toxicology: from the Exposome to Artificial Intelligence and Deep-learning”

12:15 – 12:45:

• Achilleas Gravanis,

Professor of Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece.

“Brain on-a-chip; developing neurobiosensors and neuroimplants”

12:45-16:00:ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

16:00 – 17:45:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερες ρίζες

Προεδρεύοντες: Δ. Κουρέτας- Δ. Στάγκος

• 16:00 – 16:15: Ευαγγελία Βρέκου - Μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης γαλακτοκομικών της Ελλάδος με πλήθος μοριακών τεχνικών.

• 16:15 – 16:30: Απόστολος Ζαχαρίας - Μελέτη της επίδρασης υγρών ηλεκτρονικού τσιγάρου στην οξειδοαναγωγική κατάσταση ενδοθηλιακών κυττάρων ανθρώπου.

• 16:30 – 16:45: Χριστίνα Άννα Καμβούκου - Μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης του εκχυλίσματος του φυτού Coniumdivaricatum σε ηπατικά κύτταρα HepG2.

• 16:45 – 17:00: Ευτυχία Κοντοζήση - Μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης του εκχυλίσματος του φυτού Coniumdivaricatum σε ενδοθηλιακά κύτταρα.

• 17:00 – 17:15: Ανθή Στέλλα Μάκιου - Έκφραση γονίδιων στόχων του Nrf2 σε ιστούς αρουραίων μετά από χορήγηση εκχυλίσματος καφέ.

• 17:15 – 17:30: Πορφύριος Απόστολος Παπαποστόλου - Μοριακή ανάλυση αντιοξειδωτικών βιοδεικτών σε ιστούς επιμύων που κατανάλωσαν καθαρή πρωτεΐνη τυρογάλακτος.

• 17:30 – 17:45: Φώτιος Τέκος - Εκτίμηση αντιοξειδωτικής & αντιμεταλλαξιγόνου δράσης εκχυλισμάτων ανθών ελιάς και αγριελιάς.

• 17:45 – 18:00: Ποτηριάδη Ιωάννα - Μη χρωματογραφική μεθοδολογία ανίχνευσης νοθείας σε προϊόντα Stevia.

18:00 – 18:30: ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Π.Μ.Σ. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

19:00 – 21:00: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ “VERNISSAGE”

ΚΥΡΙΑΚΗ 03/02/2019

10:00 – 10:30:

• Κουρέτας Δημήτριος

Καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών – Τοξικολογίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας

“Η βιολογική βάση της νηστείας”

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

10:30-12:30:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χημεία και μικροβιολογία στην Τοξικολογία

Προεδρεύοντες: X. Νέπκα - Κ.Τσαρούχας

• 10:30 – 10:45: Αλεξούλη Τάνια - Τροποποιημένοι νουκλεοζίτες ως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Σύνθεση, φασματικός προσδιορισμός και βιολογική αποτίμηση.

• 10:45 – 11:00: Στυλιανή Δανάη Αντωνάκη - Σχεδιασμός ,σύνθεση, φασματοσκοπικός προσδιορισμός και διερεύνηση βιολογικής δράσης κινολινονών και παραγώγων τους.

• 11:00 – 11:15: Γεωργία Άννα Χατζηευφραιμίδη - Σχεδιασμός, σύνθεση, φασματοσκοπικός προσδιορισμός και βιολογική αποτίμηση νέων αλογονοφαίνυλο πύρρολλο παραγώγων.

• 11:15 – 11:30: Αγάπη Βουγέλλη - Ανάπτυξη GC-MS μεθοδολογίας ανάλυσης των οργανικών πτητικών ενώσεων στον εκπνεόμενο αέρα για την πρόωρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα

• 11:30 – 11:45: Γεωργία Κουκλαμάνη Γιαννούλη - Παρακολόυθηση της αποτελεσματικότητας αδρανοποίησης του εμβολιακού στελέχους SABIN 1μέσω κυτταροκαλλιέργειας και μίας σύγχρονης αντίστροφης μεταγραφής (RT)-LoopMediatedIsothermalAmplification.

• 11:45 – 12:00: Άννα Τσέργα - Πολυμορφισμός του γονιδίου RB1 στο εξόνιο 21 και σύνδεση του πολυμορφισμού αυτού με υψηλού και χαμηλού βαθμού δυσπλασίες θετικών για HPV 16 κλινικών δειγμάτων.

• 12:15 – 12:30: Αντώνιος Μπρουζιώτης - Εκτίμηση της invitro τοξικότητας γεωργικών φαρμάκων σε νιτρωδοποιητικά βακτήρια και αρχαία του εδάφους.

12:40-13:10:Aristidis M. Tsatsakis, Professor of Toxicology,

University of Crete, Medical School,

Ex-President and Honorary Member of European Societies of Toxicology (EUROTOX)

“Επιστημονικό μνημόσυνο κ. Αναστάσιου Κοβάτση, Καθηγητή Βιοχημείας και Τοξικολογίας, Α.Π.Θ.” -

“Challenges of Modern Toxicology in Service of Health Safety and Well being”

ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ