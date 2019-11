Η εφημερίδα larissanet, το larissanet.gr, το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας και οι εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ συνδιοργανώνουν εκδήλωση – αφιέρωμα στον Βασίλη Βασιλικό, παρουσία του συγγραφέα, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας (Κούμα 28).

Για τον συγγραφέα και το έργο του θα μιλήσουν οι κκ. Xρύσα Βουλγαράκη, Διευθύντρια Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας, Χρήστος Μπεχλιβάνος, Εκδότης larissanet και Θανάσης Αγάθος, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ. Θα παρουσιαστεί και το νέο του βιβλίο «Οι ρεμπέτες και άλλες ιστορίες» (εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ).

Βιογραφικό συγγραφέα

Ο Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε στην Καβάλα. Από το 1953 μέχρι σήμερα έχει εκδώσει περί τα εκατό βιβλία (πεζογραφία, δοκίμιο, θέατρο, ποίηση) και είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος Έλληνας πεζογράφος μετά τον Νίκο Καζαντζάκη.

Ανάμεσα στα χίλια βιβλία που πρότεινε στους αναγνώστες της η αγγλική εφημερίδα The Guardian («1.000 novels everyone must read», 21.1.2009) περιλαμβάνονται μόνο δύο ελληνικά: το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά και το Ζ του Βασίλη Βασιλικού. Είναι παντρεμένος με την υψίφωνο Βάσω Παπαντωνίου και έχουν μία κόρη, την Ευρυδίκη.

«Οι ρεμπέτες και άλλες ιστορίες»

Ένα μωσαϊκό της δεκαετίας του 1970, των πρώτων χρόνων της Μεταπολίτευσης. Παλαίμαχοι ρεμπέτες, η φυλή των Μπάο Μπάο, ένα παλιό μπαούλο με προσωπικά αντικείμενα, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, μια καταπιεσμένη νοικοκυρά που ζητάει σεξουαλική ανακούφιση, η άρνηση ενός Μάρτυρα του Ιεχωβά να στρατευτεί, ένας άντρας που αναπολεί τη χαμένη του αγάπη μέσα από ένα κολάζ φωτογραφιών από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης και του αθλητισμού, ένας οικολόγος φιλοβασιλικός,

Μολούκοι τρομοκράτες που δίνουν ζωή σε έναν απόκληρο, ένας καταξιωμένος αριστερός συνδικαλιστής, το απωθημένο ενός ανθρώπου να κερδίσει το πρωτοχρονιάτικο φλουρί στα χρόνια της Κατοχής.

Μικρές ψηφίδες που συνθέτουν την εικόνα μιας ολόκληρης εποχής.

Η έκδοση της συλλογής διηγημάτων Οι ρεμπέτες και άλλες ιστορίες είναι μια ευκαιρία για τους κριτικούς και το αναγνωστικό κοινό να ανακαλύψουν κάποια από τα ωραιότερα δείγματα της ενασχόλησης του συγγραφέα με τη «μικρή φόρμα».