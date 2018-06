Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europe for Citizens 2014-2020 στο έργο με τίτλο “Heart For Europe” που έχει ως στόχο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πολιτιστικών σημείων (Heart points – Σημεία Καρδιάς) που μέσω της τέχνης, του καλλιτεχνικού παιχνιδιού, του διαλόγου και του εθελοντισμού θα προωθούν την αλληλεγγύη, την ειρήνη και την αποδοχή, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών για να ξεπεραστούν η ξενοφοβία και ο στιγματισμός.

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν εκδηλώσεις διαλόγου, πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, εκπαίδευση οργανισμών για διοργάνωση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την προώθηση των αρχών της αλληλεγγύης, της κατανόησης και της ενεργούς συμμετοχής.

Επιπλέον, θα δημοσιευτεί ένα εγχειρίδιο – οδηγός για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τον πολιτιστικό τουρισμό, την ενσωμάτωση της τέχνης και σχετικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του στιγματισμού, την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και την προώθηση της ειρήνης.

Από τις 20 έως 23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα συνάντηση του έργου με 50 περίπου συμμετέχοντες από τις χώρες των 15 εταίρων ενώ κατά τη διάρκεια της προγραμματίζονται βιωματικά workshops με θέμα τη διοργάνωση μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων και πως αυτά μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για την πόλη, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις για την Ευρώπη και το μέλλον της με αρμόδιους εκπροσώπους, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πόλη και να συμμετέχουν ενεργά στο Φεστιβάλ Πηνειού το οποίο έχει οριστεί ώς το Heart point – Σημείο Καρδιάς για τον Δήμο.

Επιπλέον και στα πλαίσια του προγράμματος, θα προβληθεί την Παρασκεύη 22/6 και ώρα 09:30 η ταινία μικρού μήκους με τίτλο ”Here Comes Jemima”, με δωρεάν είσοδο για όλο το κοινό και η οποία πραγματεύεται σημαντικά ζητήματα όπως η αλληλεγγύη των χωρών και η καταπολέμιση των διακρίσεων.

Το πρόγραμμα Heart for Europe χρηματοδοτείται 100% από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Europe For Citizens 2014-2020.