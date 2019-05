Στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Βερδικούσας πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τoν τρόπο που ο Προγραμματισμός- Coding μπορεί να συνδυαστεί με τις Φυσικές Επιστήμες.

Η χημικός κα. Κομματά Αγορή, βρέθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Βιέννη, εκπροσωπώντας το σχολείο, στην τελική παρουσίαση του προγράμματος “ Coding in STEM Education” μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού δικτύου Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών “ Science on stage” Germany.

Οι μαθητές, λοιπόν, του Γυμνασίου Λ.Τ. Βερδικούσας ενημερώθηκαν για τα ερευνητικά σχέδια – projects που ανέπτυξαν οι συμμαθητές τους σε όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο των προγραμμάτων “Coding in STEM Education” και “ Football in Science Teaching”.

Συνειδητοποίησαν ότι ο προγραμματισμός (Coding) είναι μέρος της καθημερινότητας τους και πως όταν συνδυαστεί με τις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να οδηγήσει σε εντυπωσιακές κατασκευές. Ενθουσιάστηκαν από τον «Ηλιακό αποστακτήρα» που οι Ισπανοί μαθητές κατασκεύασαν και προγραμμάτισαν, από το «Μαγικό Γάντι» με πέντε αισθητήριες, έναν για κάθε δάχτυλο των Ρουμάνων μαθητών. Παρακολούθησαν τους Έλληνες μαθητές, του 7ου Λυκείου Τρικάλων, να διερευνούν το «πως η οξύτητα ενός διαλύματος επηρεάζεται από τη θερμοκρασία», και πλήθος άλλων ερευνητικών εργασιών, που κάλυπταν όλο το φάσμα των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών συνδυασμένα πάντα με την Πληροφορική.

Το “ Science on stage” είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών όπου οι εκπαιδευτικοί γίνονται πολλαπλασιαστές γνώσεων, εμπειριών, ιδεών ώστε να εμπνεύσουν τους μαθητές τους, να αυξήσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν την ομαδική εργασία. Η εμπειρία αυτή μεταλαμπαδεύτηκε από την εκπαιδευτικό στους μαθητές τους σχολείουμε την παρότρυνση:

Start coding!

Coding is nothing new

Coding is everywhere