Με σημαντικές παρουσίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιείται το ερχόμενο Σάββατοκύριακο στην Λάρισα το «Θερινό Σχολείο» με τίτλο: “Λάρισα 2018 – 1ο Θερινό Σχολείο” για τις Πόλεις που Μαθαίνουν.

Το διήμερο διοργανώνεται από το Δήμο Λαρισαίων σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»,

Στο πλαίσιο των εργασιών του “Λάρισα 2018 – 1ο Θερινό Σχολείο” για τις Πόλεις που Μαθαίνουν το Σάββατο 16 Ιουνίου, στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιόπολις) θα πραγματοποιηθεί Συμπόσιο – Διεθνής συνάντηση ανοικτή για το κοινό. Στο Συμπόσιο θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από ελληνικές και ξένες πόλεις – μέλη του Δικτύου στις θεματικές ενότητες: Πράσινες και Υγιείς Πόλεις, Κοινωνική Συνοχή, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες. Θα ακολουθήσουν ομάδες κριτικής αλληλεπίδρασης για τη Δια Βίου Μάθηση και τις τοπικές κοινωνίες.

Το Διεθνές Συμπόσιο απευθύνεται σε Εκπροσώπους πόλεων – μελών του παγκόσμιου δικτύου της UNESCO «Πόλεων που Μαθαίνουν», εκπροσώπους φορέων, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, ενεργούς πολίτες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης και της Δια Βίου μάθησης.

Ειδικότερα στο Συμπόσιο θα μιλήσουν οι εξής:

Belėm Correia Maria Teresa, Município de Anadia/Câmara Municipal- Portugal

Bohelay Philippe, Deputy Mayor, Clermont-Ferrand City – France

Cahalane Anthony (Daniel), Senior Youth Officer and Team Leader, Foroige, Cork city –Ireland

De Carvalho Santos Ângelo Mauel, Município de Anadia/Câmara Municipal – Portugal

Fleming Ted, Associate Professor of Adult Education, Columbia University, New York Academic Advisor of Citizen’s University of Larissa

Hale Kargin Kaynak, Head of Social Services Department, Eskisehir Metropolitan Municipality – Turkey

Iskanius Anna - Maija, Branch Director, Espoo-Finland

Liston Maeve (Dr), Director of Enterprise & Communtiy Engagement, Senior Lecturer in Science Education, Mary Immaculate College and Learning Limerick Steering Group, Limerick – Ireland

Ström Minna, Development Director, Espoo – Finland

Αναστασίου Βάϊος, Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Τρικκαίων

Βίγκα Άννα, Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, Δήμος Θέρμης

Γιαννουχίδου Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτισμού & Υπεύθυνη του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων, Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου

Γκόνου Γεωργία, Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

Γκοτσόπουλος Θεόδωρος, Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

Δεληγιάννης Δημήτρης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων, Σύμβουλος- Καθηγητής Ε.Α.Π.

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος προγραμματισμού και ανάπτυξης στο Δήμο Σερρών

Κόκκος Αλέξης, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ε.Α.Π., Πρόεδρος Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Επιστημονικός Υπεύθυνος «Πανεπιστημίου των Πολιτών Λάρισας» Μαρούγκα Κωνσταντίνα, Πρόεδρος Δ.Σ., Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας Τζουλάκης Σταύρος, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης

Χρηστάκης Μιχάλης, Ειδικός Επιστήμονας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης”