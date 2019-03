Ο ΣΘΕΒ διοργανώνει σε συνεργασία με την AQS, πενθήμερο σεμινάριο 40 ωρών την Παρασκευή 12, το Σάββατο 13, την Τετάρτη 17, την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 και ώρες 09.30 π.μ. – 17.00 μ.μ. με θέμα: «Lean Six Sigma Yellow Belt» βασισμένο στις θεματικές ενότητες (BOK) του διεθνούς φορέα πιστοποίησης IASSC, στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα.

Το Lean Six Sigma είναι ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης εταιρικών διεργασιών που εφαρμόζεται για πάνω από δύο δεκαετίες σε εταιρείες (βιομηχανικές και παροχής υπηρεσιών) που ηγούνται στο χώρο τους, με θεαματικά αποτελέσματα.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αναλυθεί η μεθοδολογία προσέγγισης DMAIC, βασισμένο στο BOK της IASSC και να οδηγήσει τους συμμετέχοντες στην πιστοποίηση Yellow Belt. Ο πιστοποιημένος Lean Six Sigma Yellow Belt θα έχει αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις για το Lean Six Sigma, θα μπορεί να συμμετάσχει σε ομάδες έργου και θα είναι σε θέση να ελέγχει αποτελεσματικά τις εσωτερικές διαδικασίες.

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι ο κ.κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Νικόλαος Λογοθέτης, Αθανάσιος Μπίκος, Μιχάλης Θεοφίλου και Μάρκος Αμπρασσάρντ.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% 2019.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ: 3 Απριλίου 2019.

Για πληροφορίες σχετικά με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΣΘΕΒ, τηλ: 2410555507 & e-mail: education@sthev.gr