Στο πλαίσιο του 6ου Μύλου Παραστατικών Τεχνών που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού υπό τον καλλιτεχνικό συντονισμό του ΣμουΘ, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο σύγχρονου χορού με την χορογράφο Αγγελική Γούβη και τίτλο «TRUST», την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 28/9 από 18.00-20.00 και το Σάββατο 28/9 από 10.00-12.00 στον Μύλο του Παππά (κεντρικό κτήριο, 2ος όροφος).

Στο σεμινάριο σύγχρονου χορού TRUST, οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν τον όρο της εμπιστοσύνης, κυρίως σωματικά και λιγότερο θεωρητικά. Μέσα από ατομικές αλλά και ομαδικές ασκήσεις εμπιστοσύνης θα γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό σώμα.

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι κάθε συμμετέχων να αναπτύξει πίστη στην κίνησή του και να μπορέσει να την μεταδόσει προς τον θεατή.

Συμπεριλαμβάνεται ζέσταμα, αυτοσχεδιασμός, χορογραφημένη κινητική φράση.



“Trust only movement. Life happens at the level of events, not of words. Trust movement.”

-Alfred Adler



Δηλώσεις συμμετοχής: 2410614449 (Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-13.00)

Η συμμετοχή είναι δωρεάν

Η Αγγελική Γούβη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε χορό στην Δημοτική Σχολή Μπαλέτου Λάρισας, την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Το 2013 ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές της σπουδές στον Σύγχρονο Χορό στο Πανεπιστήμιο του Κεντ - London Contemporary Dance School, ως Υπότροφος του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών).

Με έδρα το Βερολίνο εργάζεται ως χορεύτρια, καθηγήτρια χορού και χορογράφος. Επί του παρόντος, συνεργάζεται με την ομάδα σύγχρονου χορού Sasha Waltz & Guests στο Βερολίνο και την Charlotte Engelkes, για την προσεχή νέα παραγωγή της, στη Σουηδία.

Ταυτόχρονα, διδάσκει σύγχρονο χορό, κλασικό μπαλέτο και αυτοσχεδιασμό, σε σχολές χορού και στούντιο του Βερολίνου. Από το 2017 παραδίδει σεμινάρια Σύγχρονου χορού και Αυτοσχεδιασμού. Προσεχώς θα συνεργαστεί με την Όπερα του Μάιντς στη Γερμανία.

Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με την Κρατική Όπερα του Βερολίνου, τη Φιλαρμονική του Λουξεμβούργου, το Χοροθέατρο Οκτάνα του Κωνσταντίνου Ρήγου, την Κρατική Όπερα του Ανόβερου αλλά και με μεμονωμένους χορογράφους των οποίων οι δουλειές έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.