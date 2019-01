H πολιτισμική πρωτοβουλία «The Heritage of Taste - Η Κληρονομιά της Γεύσης», υποστηριζόμενη από το πρόγραμμα START – Create Cultural Change, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, την Ένωση Προφορικής Ιστορίας και τον Σύλλογο «O Ιπποκράτης στη Λάρισα», διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο προφορικής ιστορίας στο Αμφιθέατρο του Μύλου του Παππά (κεντρικό κτήριο – 2ος όροφος) την Παρασκευή 11, το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Ιανουαρίου .

Η πολιτισμική πρωτοβουλία «The Heritage of Taste», έχει ως στόχο τη μελέτη πολιτισμικών πρακτικών που σχετίζονται με τη διατροφή και την υγεία, μέσα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με ηλικιωμένους, αναδεικνύοντας έτσι τη γαστρονομική και ιατρική ιστορία της Λάρισας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/01/2019

17:00-17:45 Εισαγωγή στο πρόγραμμα “The Heritage of Taste” - Κλαίρη Μπακούρα, επιμελήτρια του έργου

17:45-18:45 Εισαγωγή στην Ιπποκρατική θεωρία περί σχέσης τροφής και υγείας και παρουσίαση της σχέσης του Ιπποκράτη με τη Λάρισα - Ρίζος Χαλιαμπάλιας, Πρόεδρος του συλλόγου “Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα”, διδάκτωρ Π. Θ.

18:45-19:00 Διάλειμμα

19:00-20:00 Εισαγωγή στην προφορική ιστορία - Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Ομότιμος Καθηγήτρια, τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Π. Θ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/1/2019

10:00-11:00 Διατροφή και υγεία: ανθρωπολογικές προσεγγίσεις - Βασιλική Γιακουμάκη, επίκουρος καθηγήτρια τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Π. Θ.

11:00-11:15 Διάλειμμα

11:15-11:45 Πριν τη συνέντευξη - Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Ομότιμος Καθηγήτρια, τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Π. Θ.

11:45-12:45 Τεχνικές συνέντευξης - Έρση Μαλαγιώργη, Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Θ.

12:45-13:00 Διάλειμμα

13:00-14:30 Βιωματικό εργαστήριο 1 (Συνέντευξη) - Έρση Μαλαγιώργη, Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Θ., Όλγα Σεβαστίδου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος

14:30-15:15 Διάλειμμα για φαγητό

15:15-16:00 Μετά τη συνέντευξη - Όλγα Σεβαστίδου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος

16:00-17:00 Ζητήματα δεοντολογίας - Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Ομότιμος Καθηγήτρια, τμήμα Ιστορία, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Π. Θ.

17:00-17:15 Διάλειμμα

17:15-18:15 Βιωματικό εργαστήριο 2 (Σενάρια δεοντολογίας) - Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Ομότιμος Καθηγήτρια, τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Π. Θ. Έρση Μαλαγιώργη, Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Θ.

18:15-19:00 Συζήτηση

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/01/2019

Το σεμινάριο την Κυριακή 13/01 απευθύνεται μόνο σε όσους θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «The Heritage of Taste» ως εθελοντές.

10:00-10:45 Παίρνοντας συνεντεύξεις από ηλικιωμένους - Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Ομότιμος Καθηγήτρια, τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Π. Θ.

10:45-12:00 Δημιουργία οδηγού συνέντευξης (The Heritage of Taste)- εργαστήριο - Βασιλική Γιακουμάκη, επίκουρος καθηγήτρια, τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Π. Θ.

12:00-12:30 Διάλειμμα

12:30-13:30 Εξοικείωση με τον τεχνικό εξοπλισμό - εργαστήριο - Πασχάλης Μάντης, Ιδρυτής της εταιρίας παραγωγής Golden Movies