Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο, από το μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό του, Αμφιθέατρο του Μουσικού σχολείου Λάρισας, διήμερο σεμινάριο πιάνου και συναυλία για τους μαθητές και διδάσκοντες πιάνου με τον καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Διευθυντή του Τμήματος των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Λάμπη Βασιλειάδη, συνοδευόμενο από τον κ. Ξενόπουλο Ανδρέα, Dr of Musical Arts, Piano Performance. Η Δ/νση του Μουσικού Σχολείου Λάρισας και ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων συνδιοργάνωσαν για τέταρτη συνεχή φορά, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μ.Σ.Λ. με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το διήμερο σεμινάριο πιάνου, με μορφωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, και συναυλία για τους μαθητές και καθηγητές του σχολείου. Τη δεύτερη μέρα ακολούθησε διάλεξη και ρεσιτάλ πιάνου από τον καθηγητή κ. Λάμπη Βασιλειάδη, που με όχημα τα πλήκτρα πέτυχε να αγγίξει τον εσωτερικό κόσμο των ακροατών , μεταφέροντας τους την εμπειρία της σύνδεσης με το συναίσθημα. Ο Λάμπης Βασιλειάδης με πλούσια δισκογραφική δραστηριότητα (17 CD) έχει επανειλημμένα σχολιαστεί από το διεθνή τύπο (Piano News, Fanfare Magazine, BBC Music Magazine, Listener).

Μάλιστα ο PATRICK MEANOR, LISTENER MAGAZINE, NEW YORK, έχει γράψει σε κριτική του:

“...AN IMPORTANT PIANO VIRTUOSO WHO INCLUDES EVERYTHING WE CAN WISH TO A MUSICIAN:

COMFORT, SENSIBILITY, HOT SKILLFULNESS, HUMOR, HIGH TASTE, AND A GENTLE HEART...”

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Λάμπης Βασιλειάδης έκανε μουσικές σπουδές στην Ελλάδα, την Γερμανία, την Αγγλία και την Αμερική. Είναι κάτοχος πέντε ακαδημαϊκών τίτλων από τέσσερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής και πτυχιούχος Φιλοσοφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι δάσκαλοι του στο εξωτερικό υπήρξαν η Υ.Μenuhin, o Viktor Merzhanov, ο Jerome Rose και ο James Tocco.Ο James Tocco, μαθητής ο ίδιος του C. Arrau, και η Yaltah Menuhin, μαθήτρια του C. Friedberg ( μαθητή του Brahms) επηρέασαν ιδιαίτερα την εξέλιξη του έλληνα πιανίστα.

Ο Λ. Βασιλειάδης εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Cincinnati στις ΗΠΑ, ως βοηθός καθηγητής στο studio του James Tocco, συμμετείχε ως μέλος της επιτροπής μουσικών διαγωνισμών του OMTA (Ohio Music Teachers Association) του Διεθνούς Μουσικού Διαγωνισμού της ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, του Διαγωνισμού για τα βραβεία D. Price στο Mannes College of Music, στη Νέα Υόρκη και του διεθνούς διαγωνισμού Emil Gilels στην Οδησσό. Υπήρξε προσκεκλημένος καθηγητής σε σεμινάρια και συναυλίες των Πανεπιστημίων του Bowling Green, Toledo, William and Mary Virginia, και του Boston University.

Αντιπροσώπευσε την Ελλάδα -ως μοναδική ελληνική συμμετοχή- σε πολυάριθμους διεθνείς διαγωνισμούς ( Ιταλία, Γερμανία, Σκωτία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Νότια Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) αποσπώντας 11 διακρίσεις και βραβεία που του έδωσαν την δυνατότητα για πετυχημένες εμφανίσεις στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Το έντονο προσωπικό στυλ και η δεξιοτεχνία του συχνά εκθειάζονται από τις κριτικές: ο Jeremy Siepmman στο BBC Music Magazine,( Απρίλιος 1997) απονέμει τέσσερα άστρα σέ ηχογράφηση του Έλληνα πιανίστα, ενώ στην Νέα Υόρκη ο Charles Timbrell προτρέπει τους αναγνώστες του Fanfare Music Magazine, να προμηθευτούν το Καρναβάλι του Schumann, με ερμηνευτή τον Λάμπη Βασιλειάδη, ακόμα και αν διαθέτουν 20 ηχογραφήσεις από το ίδιο έργο( Σεπτέμβριος 1997). Το περιοδικό Listener αναφέρεται με δισέλιδο αφιέρωμα στον κύκλο ηχογραφήσεων της Koch, ενώ πρόσφατα το «American Record Guide», θεωρεί ότι η πρώτη ηχογράφηση έργων του Alan Sapp, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ηχογραφήσεις του 2001. Το περιοδικό Gramophone σε άρθρο του Β. Morrison, επιλέγει την ηχογράφηση Brahms του Λάμπη Βασιλειάδη ανάμεσα στις καλύτερες του 20ου αιώνα (Μάρτιος 2003).

Έχει συμπράξει με πολλές ορχήστρες(Kammerphilharmonie Prague, National Philarmonic Prague, Chamber Orchestra Tuebingen, Thailand Symphony Bangok, Suk Chamber Orchestra, Fairbanks Symphony κ.α ), έχει παίξει στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση ενώ έχει ηχογραφήσει δώδεκα δίσκους CD, που κυκλοφορούν από την εταιρία KOCH International, την Aardvark Media(USA) και την Amicme Classical.