Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 οι δύο (2) σεμιναριακές διαλέξεις που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (ΔΔΕΠ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας και ειδικότερα των μεταπτυχιακών μαθημάτων «Ειδικά Θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων» και «Στρατηγική Διοίκηση Έργων». Πιο συγκεκριμένα, οι σεμιναριακές διαλέξεις είχαν κατά σειρά ως εξής:

1. «Στατιστικές μέθοδοι στη μελέτη του ανθρώπινου παράγοντα στη διαχείριση έργων» με ομιλητή τον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ κ. Ελευθέριο Αγγελή

2. Business Success Stories με ομιλητή τον κ. Νίκο Ρώμνιο, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της MΠΕΤΤΙΝΑ ΑΕ και της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων Staff Color Energy

Και οι δυο διαλέξεις προσέλκυσαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής αλλά και της τοπικής κοινότητας και την παρακολούθησαν καθηγητές, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και ιδιώτες. Στο πλαίσιο των διαλέξεων που διήρκησαν περισσότερο από 4 ώρες μαζί με εκτενή διάλογο και αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, προσφέρθηκε σημαντική επιστημονική και εμπειρική γνώση αναφορικά με σημαντικές προκλήσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση έργων. Συγκεκριμένα, αναλύθηκε ο πολυσχιδής ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα αναφορικά με τον τρόπο που μια επιχείρηση προσδιορίζει έργα που ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς της στόχους και ειδικότερα σε έργα πληροφορικής τεχνολογίας. Στη συνέχεια αναλύθηκε το παράδειγμα της ΜΠΕΤΤΙΝΑ ΑΕ που ανέδειξε τμήμα των δυνατοτήτων της Ελληνικής επιχειρηματικότητας σε περίοδο κρίσης.

Στις διαλέξεις απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Καθηγητής κ. Βασίλειος Γερογιάννης. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται η σειρά των διαλέξεων σε ειδικά θέματα της διαχείρισης έργων ολοκληρώνεται την ερχόμενη εβδομάδα . Αρχικά, τη Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 – 13:00 στο αμφιθέατρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, & Μηχανικών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, θα μιλήσει ο Καθηγητής κ. James Tin-Yau Kwok, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Hong Kong University of Science and Technology. Ο Καθηγητής James Tin-Yau Kwok είναι Μηχανικός Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής και κάτοχος Ph.D από το Hong Kong University of Science and Technology. Διετέλεσε Συνεργάτης Εκδότης (Associate Editor) του επιστημονικού περιοδικού IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems από το 2006 έως το 2012 και επί του παρόντος εργάζεται ως Συνεργάτης Εκδότης του περιοδικού Neurocomputing. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Asia Pacific Neural Network Society (APNNS). Τέλος, την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00-21:00 καλεσμένος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Λιαρίκος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και επικεφαλής προγράμματος και λειτουργιών του WWF Ελλάς με θέμα «Project management σε ΜΚΟ».

Αξίζει δε, να σημειωθεί η σημασία των διαλέξεων αυτών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων, καθώς μεταδίδεται στοχευμένη εμπειρική και επιστημονική γνώση για τις σπουδές τους και τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους.