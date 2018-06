Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ. Νικόλαος Ντίτορας, μετέβη στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 21 Ιουνίου προκειμένου να παρευρεθεί στο Συνέδριο «Export Summit VΙ» με θέμα “The digital e-ra, Business on the move, Exports in the fast lane” που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.).

Η θεματολογία του συνεδρίου κάλυπτε όλες τις σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες του Ψηφιακού Επιχειρείν, έτσι ώστε να αποτελέσουν τα εργαλεία των δυναμικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές, να βελτιώσουν τις παραγωγικές & οργανωτικές τους διαδικασίες και να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από την εφαρμογή τους.

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ.Στέργιος Πιτσιόρλας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Β.Ε. κ.Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ενώ ομιλητής στο δείπνο της λήξης του συνεδρίου ήταν ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την επόμενη μέρα ο Συντονιστής παρέστη στην 12η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) με θέμα «Η ώρα των λύσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων».

Κεντρικά θέματα της Συνόδου αποτέλεσαν, το νέο σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση, η υλοποίηση του νέου ΕΣΔΑ, των εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ καθώς και των τοπικών σχεδίων των Δήμων και οι χρηματοδοτήσεις των έργων.

Παραβρέθηκε και μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ.Σωκράτης Φάμελλος, με τον οποίο ο Συντονιστής είχε μια μακρά συνομιλία για διάφορα θέματα που άπτονται του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Το Σάββατο 23 Ιουνίου ο κ.Ντίτορας, μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.), μετέβη στον Βόλο για να παραστεί στην ανοιχτή συνεδρίαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Διοικητικού του Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο.

Επίσημος ομιλητής ήταν ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ.Στέργιος Πιτσιόρλας.

Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση, όπου ο Συντονιστής είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ.Στέργιο Πιτσιόρλα, τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης κ.Στρατή Ζαφείρη, την πρόεδρο του Σ.Β.Θ.Κ.Ε. κα Ελένη Κολιοπούλου, το στέλεχος της ΜΕΤΚΑ Βόλου κ.Γεώργιο Οικονόμου και άλλους παράγοντες της Βιομηχανίας.