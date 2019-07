Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό ερευνητικό πρόγραμμα Public Resilience using TEchnology to Counter Terrorism (ProTECT), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ISFP).

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι: STICHTING DUTCH INSTITUTE FOR TECHNOLOGY, SAFETY & SECURITY (Ολλανδία), Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (Ελλάδα), NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO (Ολλανδία), Inspectoratul General al Politiei Romane (Ρουμανία),FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE (Γαλλία),LIETUVOS KIBERNETINIU NUSIKALTIMU KOMPETENCIJU IR TYRIMU CENTRAS (Λιθουανία), Δήμος EINDHOVEN (Ολλανδία), AYUNTAMIENTO DE MALAGA (Ισπανία), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, (Λιθουανία),Δήμος BRASOV (Ρουμανία), STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT (Ολλανδία), MINISTERIO DEL INTERIOR (Ισπανία).

Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει τις τοπικές αρχές σε θέματα πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος θα αναπτυχθούν εργαλεία και τεχνολογικές λύσεις και θα δοθεί εκπαίδευση που θα ενισχύσουν την ετοιμότητα και τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και προστασίας στους δημόσιους χώρους. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2018, η διάρκειά του είναι 24 μήνες, ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.312.039,35 €, από τα οποία 48.968,55 € θα διατεθούν στο Δήμο Λαρισαίων.

Στις 17 & 18 Ιουλίου 2019 ο Δήμος Λαρισαίων, συμμετείχε σε διήμερη συνάντηση εργασίας με θέμα: “Identifying vulnerabilities and mitigating the risks of terrorist threats on Public Spaces: Cooperation between all stakeholders” που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Brasov της Ρουμανίας. Την 1η μέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εργαστήριο στο οποίο συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας του δημόσιου χώρου και τη συνεργασία που απαιτείται μεταξύ φορέων ώστε να επιτευχθεί. Επίσης παρουσιάστηκε ο οδηγός του εργαλείου εκτίμησης τρωτότητας της Ε.Ε. Τη 2η μέρα πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση του εταιρικού σχήματος και συζητήθηκαν θέματα διαχείρισης και υλοποίησης του προγράμματος.

Εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων συμμετείχε η κ. Καλλιόπη Παπανικολάου, υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Στις 8 & 9 Μαΐου 2019 ο Δήμος Λαρισαίων είχε διοργανώσει στη Λάρισα ανάλογο εργαστήριο σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διοργάνωσε «Εργαστήριο Μελέτης ανοικτών δημόσιων χώρων», στο Αμφιθέατρο του «Μύλου του Παππά» στο οποίο συμμετείχαν συμμετείχαν στελέχη των Δήμου Λαρισαίων, ΚΕΜΕΑ, ΕΣΚΕΔΙΚ (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας), Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας (Επιτελείο), Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λάρισας, Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, 8ης ΕΜΑΚ Λάρισας, Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, ΕΚΑΒ Λάρισας, Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ΔΕΥΑΛ, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ και ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Περισσότερα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί σήμερα ο Δήμος Λαρισαίων μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα: http://www.larissa-dimos.gr/el/enimerosi/europaika-programmata