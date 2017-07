Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού σχεδίου “A cybersecurity situational awareness and information sharing solution for local public administrations based on advanced big data analysis (CS- AWARE)” στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και ο Δήμος Λαρισαίων.

Στο εν λόγω σχέδιο συμμετέχουν 13 εταίροι και συγκεκριμένα οι: Oulun Yliopisto (Φιλανδία) ως επικεφαλής εταίρος, Universitat Wien (Αυστρία), Universitat Passau (Γερμανία), Caris Research Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), 3rdPLACE SRL (Ιταλία), DashSoft ApS (Δανία), PERACTON Limited (Ιρλανδία), Innovative Secure Technologies P.C. (Ελλάδα), Andriessen Jeffrey Elbertus Bartholomeus – Wise & Munro (Ολλανδία), ANCITEL SPA (Ιταλία), Open Technology Services S.A. (Ελλάδα), Roma Capitale (Ιταλία), Municipality of Larissa (Ελλάδα).

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και σημαντικό σχέδιο, καθώς αντικείμενο του προγράμματος είναι η αναζήτηση και η εφαρμογή νέων και καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων στα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συμφωνία με τη στρατηγική και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «κυβερνοασφάλεια» (cybersecurity).

Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα για cybersecurity situational awareness (επίγνωση κατάστασης κυβερνοασφάλειας), το οποίο θα βοηθάει στην καταπολέμηση και την πρόληψη των κυβερνοεπιθέσεων. Απαιτείται διαμοιρασμός των σχετικών πληροφοριών με τους αρμόδιους φορείς, π.χ.: CERTs (Εθνικά / Ευρωπαϊκά) και μονάδες / Τμήματα καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Η ανάγκη για το CS AWARE προκύπτει από την Ευρωπαϊκή οδηγία NIS (Network and Information Security Directive), η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ευθυγραμμιστούν με τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για κυβερνοασφάλεια, καθώς και από την Ευρωπαϊκή στρατηγική κυβερνοασφάλειας που απαιτεί μια αποκεντρωμένη πρόληψη και αντίδραση σε περιστατικά και επιθέσεις κυβερνοασφάλειας.

Ο Δήμος Ρώμης και ο Δήμος Λαρισαίων είναι οι δύο Δήμοι που συμμετέχουν στο σχέδιο και θα έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να εφαρμόσουν τα νέα αυτά συστήματα, καθώς και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους πάνω σε αυτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση χρηματοδότησης έλαβε στην αξιολόγηση για έγκριση χρηματοδότησης βαθμολογία 14/15.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός: 4.648.362,50 €. Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος θα γίνει στις 5-6 Σεπτεμβρίου 2017 στο Oulun της Φιλανδίας, ενώ έχουν ήδη προηγηθεί συνεργασίες μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και των Ελλήνων εταίρων για την προετοιμασία της υλοποίησης του σχεδίου.