Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Quality Culture in VET” για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) του οποίου γενικός στόχος είναι να κατευθύνει, να παρακινήσει και να εμπλέξει το διδακτικό προσωπικό στην εφαρμογή πρωτοβουλιών διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου και κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα δημιουργηθούν τα παρακάτω:

1) Μία έκθεση με τα αποτελέσματα Ευρωπαϊκής έρευνας που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος και αφορά στην εφαρμογή της ποιότητας της εκπαίδευσης στους πάροχους ΕΕΚ.

2) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για πάροχους ΕΕΚ, στη διαχείριση πρακτικών για την επίτευξη της διασφάλισης ποιότητας στην ΕΕΚ

3) Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές βάσει του κύκλου διασφάλισης ποιότητας όπως προσδιορίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας (Πλαίσιο EQAVET / European Quality Assurance for Vocational Education and Training).

4) Διαδικτυακή διαδραστική πλατφόρμα Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση.

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος έλαβε χώρα στη Λευκωσία της Κύπρου στις 4 και 5 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, 6 οργανισμοί εκπροσωπώντας έξι χώρες (Σουηδία, Ισπανία, Αγγλία, Κύπρος, Ολλανδία και Ελλάδα) συζήτησαν επί θεμάτων σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής καθώς και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων ως προς την εφαρμογή βασικών κοινών αρχών ποιότητας. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν σχετικές πρακτικές και συστήματα που υιοθετούνται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανταλλάχθηκαν ιδέες και προτάσεις προκειμένου να σχεδιαστούν με ακρίβεια τα επόμενα στάδια του έργου.

Εάν είστε πάροχος ή/και εκπαιδευτής ΕΕΚ και ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στις δράσεις εκπαίδευσης ή να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του προγράμματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, euprojects@dimitra.gr.