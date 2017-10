Το RUPTURE Περσεφόνη είναι μια σόλο παράσταση με την Αθανασία Κανελλοπούλου, που κινείται στα όρια σωματικού θεάτρου και χορού. Ερευνά το θέμα της διάσπασης της ύπαρξης, το μοίρασμα ανάμεσα σε δυο τόπους, την εκούσια ή αναγκαστική εξορία και τους φραγμούς που θέτουμε εμείς οι ίδιοι στην πορεία μας. Θα παρουσιαστεί στο πλάισιο του 4ου Μύλου Παραστατικών Τεχνών την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Θέατρο του Μύλου.

Δύο εαυτοί, του φωτός και του σκότους, ένα σύμπαν ολόκληρο σε μια ελάχιστη αναπαράσταση, στη διαχωριστική γραμμή της φωτοσκίασης, σε μια Περσεφόνη.

Η Περσεφόνη, η θηλυκή τούτη ύπαρξη, στέκει αιώνια ανάμεσα σ’ αυτούς τους κόσμους. Μετακινείται ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, ακροβατεί ελεύθερα μέσα σε αυτή τη διαίρεση προσπαθώντας να ισορροπήσει στις δύο αυτές πολικότητες. Ταγμένη να καταδύεται και να ανέρχεται.

Ένα σύμβολο κίνησης μεταξύ κόσμων, μια περιήγηση στις αντανακλάσεις των σκοτεινών τοπίων του Ανθρώπινου πάνω στο μύθο του Θεϊκού.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη - χορογραφία – ερμηνεία: Αθανασία Κανελλοπούλου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: MarioSammut

Φωτισμοί / Τεχνική Υποστήριξη: Αλέξανδρος Σεϊταρίδης

Φωτογραφίες :Χρυσάνθη Σιέμπου, Γιάννης Χατζηαντωνίου, Στάθης Ντίμου

Είσοδος ελεύθερη

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ. 2410 614449

(από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00)

Μια συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού της Ραμάλα, Παλαιστίνη (Ramallah Contemporary Dance Festival).

Το έργο έχει παρουσιαστεί στα φεστιβάλ: Ackerstadt Palast/ Βερολίνο, Ramallah Contemporary Dance Festival/ Παλαιστίνη, Solo Dance Festival Gdansk/ Πολωνία, 5th Bonner International Solo Festival/ Βόννη, Dance Fest Ακροποδητί/ Σύρος, Tatavla Sahne/ Κωνσταντινούπολη, Baumstrasse, Αθήνα, Tjarnabio Reykjavik Ισλανδία, No-body Festival Κύπρος, Off Theatre Festival Λειψία/Δρέσδη.

Η Αθανασία Κανελλοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Έχει σπουδάσει με υποτροφία χορό στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη και Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμό. Για 17 συνεχή έτη έζησε και συνεργάστηκε με πολλές ομάδες στο εξωτερικό, όπως το χορόθεατρο Wuppertal Pina Bausch, Les Ballets C de la B, Jasmin Vardimon Company, Cocoondance, Alexandra Waierstal κ.α. Από το 2008 έχει ξεκινήσει τη δική της χορογραφική έρευνα και έργα της έχουν παρουσιαστεί σε πολλά φεστιβάλ σε Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή. Έχει προσκληθεί ως χορογράφος από το Πανεπιστημίο Παραστατικών Τεχνών της Μάλτας, την Πειραματική Ακαδημία του Σάλζμπουργκ (SEAD), την ομάδα της JasminVardimon (JV2), το Κέντρο Σύγχρονου Χορού στο Κάιρο, την ομάδα σύγχρονου χορού της Μάλτας ( ZfinMaltaDanceEnsemble)την Ακαδημία Τεχνών της Ισλανδίας, την ομάδα Σύγχρονου Χορού της Παλαιστίνης κ.α. Σήμερα, εργάζεται ως ανεξάρτητη χορογράφος και performer και παραδίδει σεμινάρια σύγρονου χορού και χορογραφίας ανά τον κόσμο.